Namensstudie: Das sind die Vornamenstrends 2019 (FOTO)

--------------------------------------------------------------Zur Topliste 2019http://ots.de/NstQaP--------------------------------------------------------------Berlin (ots) -Das Familienportal Babelli.de hat etwa 24% aller bisherigenGeburtsmeldungen aus 2019 ausgewertet und daraus eine repräsentativeVornamensstatistik erstellt. Die beliebtesten Vornamen sind Mia undBen, doch bald könnten Vornamen aus dem 19. Jahrhundert sie ablösen.Die 10 beliebtesten Mädchennamen mit Veränderung zum Vorjahr:1. Mia (+2)2. Emma (-1)3. Hannah / Hanna (-1)4. Emilia5. Sofia / Sophia6. Lina7. Lea / Leah (+1)8. Mila (-1)9. Marie10. Emily / Emilie (+7)Die 10 beliebtesten Jungennamen mit Veränderung zum Vorjahr:1. Ben2. Jonas (+2)3. Paul4. Leon (-2)5. Henry / Henri (+6)6. Finn / Fynn (+1)7. Felix (-2)8. Luis / Louis9. Elias10. Noah (-4)Eine vollständige Liste der vorläufigen Top 200 Vornamen aus 2019gibt es hier: https://www.babelli.de/beliebteste-vornamen-2019/Viele Aufsteiger waren zu Ende des 19. Jahrhunderts schon einmalsehr beliebt. Dazu zählen bei den Mädchennamen unter anderem Mathilda(+8 auf Platz 11), Charlotte (+6 auf Platz 15), Frieda (+6 auf Platz16), Elise (+65 auf Platz 114), Florentine (+111 auf Platz 182) undHilda (+90 auf Platz 188).Bei den Jungennamen ist der Trend etwas weniger ausgeprägt. Aberauch hier erleben etwas eingestaubte Vornamen ein Revival. Dazuzählen unter anderem Henry (+6 auf Platz 5), Carl (+6 auf Platz 23),Theodor (+10 auf Platz 50), Bruno (+27 auf Platz 59) und Ludwig (+22auf Platz 80)."Wenn wir uns den Trend anschauen, ist es gut möglich, dass ineinigen Jahren auch wieder kleine Augustes und Gertruds auf deutschenSpielplätzen herumtollen. Schließlich verlieren diese Namen nach undnach ihren altertümlichen Klang, je häufiger sie wieder vorkommen.Die Aufsteigernamen Hilda, Florentina und Fritz sind gute Beispieledafür.", so Patrick Konrad, Leiter der Namensstudie.Über die Studie: Ausgewertet wurden 127.354 Geburtsmeldungen ausKrankenhäusern und Geburtshäusern im Zeitraum Januar bis August 2019.Aufgrund der hohen Fallzahl und Stichproben aus allenPostleitzahlbereichen in Deutschland ist diese Statistik alsrepräsentativ anzusehen. An der Auswertung beteiligt waren 10Mitarbeiter des Onlineportals Babelli.de.Pressekontakt:Patrick Konradfabulabs GmbHPappelallee 78/7910437 BerlinTelefon: 030-48331204Email: patrick@fabulabs.deOriginal-Content von: fabulabs GmbH, übermittelt durch news aktuell