Namensschuldverschreibungen mit Partizipation am Wertzuwachs - das anleger-freundliche Konzept der asuco macht es möglich

München (ots) - Bei Schuldverschreibungen wie z.B.Unternehmensanleihen ist es üblich, dass der Anleger bei Emissioni.d.R. 100 % bezahlt und bei Fälligkeit bei einem finanzstarkenUnternehmen 100 % zurück erhält. Wirtschaftet das Unternehmen mit deneingehenden Geldern erfolgreich, muss der Anleger sich mit den vorabvereinbarten Zinsen begnügen, die Gewinne bleiben dem Unternehmen. Imschlimmsten Fall, der Insolvenz des Unternehmens, verliert derAnleger alles!Dieser ungleichen Chancen-/Risikoverteilung hat die asuco ein Endebereitet. Das anlegerfreundliche Konzept derNamensschuldverschreibungen der Serie ZweitmarktZins sieht vor, dassder Anleger über variable Zinsen nicht nur bis zu 100 % am laufendenEinnahmenüberschuss des Emittenten teilnimmt, sondern auchvollumfänglich am Wertzuwachs der Anlageobjekte partizipiert. "AmKapitalanlagemarkt ist dies eine echte Innovation", schwärmt RobertList, der für den Vertrieb verantwortliche Geschäftsführer der asuco.Für schnell entschlossene Anleger eröffnet sich konzeptionellbedingt bis zum 31.03.2018 (Platzierungsende) einmalig ein kurzesZeitfenster, in dem sie mit Zeichnung der Privatplatzierungen derSerien ZweitmarktZins 00-2016 pro, 03-2016 und 04-2017 ganz ohne"weiche" Kosten investieren können. Ursache hierfür sind die seitGründung des Emittenten der Namensschuldverschreibungen sehrerfolgreichen Investitionen am Zweitmarkt geschlossenerImmobilienfonds. So konnte das Portfolio des Emittenten zum28.02.2018 einen Wertzuwachs von rd. 9 % (entspricht rd. 8 % desNominalkapitals der emittierten Namensschuldverschreibungen der SerieZweitmarktZins) erzielen. Diesen Wertzuwachs, der mindestens den"weichen" Kosten entspricht, können sich Anleger mit Zeichnung derPrivatplatzierungen noch sichern. Sie steigen damit ohne jeglicheKostenbelastung ein. "Nach nunmehr 29 Jahren Berufstätigkeit, habeich solch eine Situation noch nie erlebt", so Dietmar Schloz,produktverantwortlicher Geschäftsführer der asuco. "Normalerweise istein geschlossener Immobilienfonds mit Vollplatzierung maximal 80 %des Zeichnungsbetrages wert und muss die "weichen" Kosten durchWertzuwächse oder Tilgung der Darlehen erst "verdienen"."Doch damit nicht genug: "Die Namensschuldverschreibungen weiseneine ausgeprägte Sicherheitsorientierung durch die breiteRisikostreuung auf nahezu 400 Immobilien verschiedener Standorte,Gebäudetypen, Nutzungsarten und Mieter aus und kombinieren einegrundsätzlich feste Laufzeit, im Marktvergleich sehr geringe Kostensowie jahrzehntelange Expertise der asuco", fügt List hinzu.Diese Sondersituation rückt die Privatplatzierung auch in denFokus von Stiftungen, für die Namensschuldverschreibungen ohnehineinen unbezahlbaren Vorteil haben. Die deutlich über dem aktuellenKapitalmarktniveau prognostizierten Zinsen können anders als oft beigeschlossenen Immobilienfonds ohne Einschränkungen für denStiftungszweck verwendet werden. Die Rückzahlung zum Nominalbetragerleichtert die buchhalterische Darstellung der Erhaltung desStiftungsvermögens. Da keine Quellensteuer einbehalten wird, stehtder volle Zinsbetrag zur freien Verwendung und muss nicht erst übereinen Erstattungsantrag angefordert werden. Ein Wiederaufleben derHaftung nach § 172 HGB ist ausgeschlossen.Die asuco bietet für Anleger aber nicht nur überdurchschnittlicheRenditechancen, sondern übernimmt als institutioneller Käufer amZweitmarkt von geschlossenen Immobilienfonds wichtige Funktionen fürAltgesellschafter. Dies machen drei Beispielen deutlich.Durch die Rechtsprechung begünstigt, die anerkennt, dass jederGesellschafter eines geschlossenen Immobilienfonds ein unentziehbaresRecht auf Kenntnis seiner Mitgesellschafter hat, ist die asuco in derLage, bei rd. 300 Altfonds Stimmrechtsmehrheiten zu organisieren.Eine professionelle Überwachung der Geschäftsführung und ggfls. derenAustausch stärkt die Interessen der Altgesellschafter. MitKaufangeboten an die Mitgesellschafter, die häufig noch im Glaubensind, dass ein geschlossener Immobilienfonds unverkäuflich sei, wirdaußerdem die kurzfristige Veräußerbarkeit für unzufriedene oder sichin Notlage befindliche Altgesellschafter sowie von Erben mitInteresse an Liquidität sichergestellt. Im Zuge von Kaufangebotendurch die asuco ist häufig zu beobachten, dass durch Trittbrettfahrernicht nur die Kurse von Altfonds steigen, sondern auch die FondsbörseDeutschland durch deutliche Umsatzsteigerungen profitiert.Leider sind Geschäftsführungen in schwierigen Situationen vonAltfonds häufig nicht besonders kreativ beim Finden vonanlegergerechten Lösungen. Ein (Not)Verkauf der Immobilien machtweniger Arbeit und generiert darüber hinaus Gebühreneinnahmen. Dieasuco ist dagegen durch die jahrzehntelange Konzeptionserfahrung derhandelnden Personen auf Fondssanierungen spezialisiert. So konnte beieinem Altfonds, der sich angeblich sogar in Insolvenzgefahr befundenhaben soll, durch die Organisation von Stimmrechtsmehrheiten und dieKonzeption einer Kapitalerhöhung nicht nur die Insolvenz verhindertwerden. Auf die Kapitalerhöhung werden zukünftig bis zu 6,5 % p.a.ausgeschüttet und auch die Altgesellschafter erhalten bis zu 1,5 %p.a.Bei Beschlussfassungen zum Verkauf von Immobilien und deranschließenden Fondsliquidation werden langfristig orientierteAnleger häufig von verkaufswilligen Anlegern überstimmt und ihreBeteiligung damit "zwangsliquidiert". Die asuco unterbreitet daherbei Verkaufsbeschlüssen regelmäßig Kaufangebote an ausstiegswilligeGesellschafter zu einem Preis, den sie bei Verkauf der Immobilieerhalten würden und ermöglichen damit durch Verhinderung des Verkaufslangfristig orientierten Anlegern, weiter beteiligt zu bleiben. Die asuco kann damit eine Lösung anbieten, die allen Interessen gerecht wird und erwirbt selbst Beteiligungen zu einem attraktiven Preis. Eine Win-win-Situation für alle. Die Beispiele machen deutlich, dass die asuco am Zweitmarkt den Unterschied macht: anlegerfreundliche und sicherheitsorientierte Konzepte sowie Erfahrung kombiniert mit lösungsorientiertem Ansatz schaffen Mehrwert für alle. Über asuco asuco ist ein im Jahr 2009 gegründetes inhabergeführtes Emissionshaus, das sich auf geschlossene Zweitmarkt-Immobilienfonds spezialisiert hat. Die Mitarbeiter gehören zu den Pionieren in diesem Bereich und beschäftigen sich zum Teil bereits seit Anfang der 1990er Jahre intensiv und erfolgreich mit dem Zweitmarktsegment.