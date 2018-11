Namensschilder von badgepoint® - mit Patent zum Welterfolg

Ahrensburg (ots) - Eine kleine Erfindung aus Ahrensburg bildet denGrundstein für ein erfolgreiches mittelständisches UnternehmenWas vor beinahe 20 Jahren begann, würde heute wohl als Startupbezeichnet werden. Im schleswig-holsteinischen Ahrensburg erfandendie Eheleute und späteren Geschäftsführer von badgepoint®, Regina undWolfgang Blindow, eine Magnethalterung für Namensschilder. EineErfindung, die die komplette Branche rund um diese Produktgattungverändern sollte. Diese geniale Idee der diplomierten Ingenieurebildete den Grundstein für eine Produkt- und Geschäftsidee und diedaraus folgende Unternehmensgründung. Heute ist die Firma badgepoint®ein erfolgreiches mittelständisches Unternehmen mit über 10 MillionenNutzern in aller Welt.Über 10 Millionen Nutzer weltweit verlassen sich auf denSystemmagnet smag®So einfach wie genial wurde das Prinzip seither ständigverbessert. Form und Design wurden über die Jahre immer wieder an dieAnforderungen der Nutzer angepasst und das Produkt stetig weiterverfeinert. Der besondere Clou der Namensschilder mit der smag®Magnethalterung ist der verdreh-sichere Sitz auf der Kleidung desTrägers bei gleichzeitiger Schonung der wertvollen Business-Jackeoder Bluse, ohne Löcher oder andere Beschädigungen zu hinterlassen.Ebenso wichtig ist badgepoint® die Flexibilität und Nachhaltigkeitder Produkte zum Beispiel durch die Möglichkeit derSelbstbeschriftung der Namensschilder.Einfach aber genial - ein Patent verändert eine ganze BrancheDie Erfindung der Magnethalterung meldete badgepoint® zum Patentan und legte damit den technischen Grundstein für ein erfolgreichesUnternehmen. Das innovative Prinzip sorgte für eine erheblicheVerbesserung aller bis dato üblichen Anwendungen für Namensschilder.Mit dem patentierten Systemmagnet smag® startete badgepoint® einebeeindruckende Erfolgsgeschichte. Heute ist die GmbH einerfolgreiches mittelständisches Unternehmen, das stolz auf dieProduktion und die Qualität "Made in Germany" ist. Über 10 MillionenNutzer in aller Welt geben dem Erfolg von badgepoint® Recht.Über die badgepoint® GmbHSeit der Firmengründung 1999 produziert und entwickelt badgepoint®hochwertige Namensschilder und zählt weltweit zu den Marktführern inder Branche. Mit mehr als 2000 möglichen Ausführungen bietet dasmittelständische Unternehmen branchenorientierte und bedarfsgerechteLösungen für jeden Anspruch. Moderne Produktions- undDistributionsprozesse ermöglichen eine hohe Liefergeschwindigkeitdirekt zum Endkunden. Die zuverlässige Abwicklung sowohl vonKleinmengen als auch von Großaufträgen kann gleichermaßen garantiertwerden. In Ahrensburg bei Hamburg wird ausschließlich Qualität "Madein Germany" gefertigt.Pressekontakt:badgepoint® GmbHAn der Strusbek 50a-52a22926 AhrensburgTel.: +49 (0) 4102-8066-0Fax: +49 (0) 4102-8066-22E-Mail: info@badgepoint.comWebsite: www.badgepoint.comOriginal-Content von: badgepoint, übermittelt durch news aktuell