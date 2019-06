NameSilo: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie NameSilo, die im Segment "Software und Dienstleistungen" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 21.06.2019 mit 0,3309 USD.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir NameSilo einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob NameSilo jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der NameSilo-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,3 USD mit dem aktuellen Kurs (0,3309 USD), ergibt sich eine Abweichung von +10,3 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt aktuell 0,36 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-8,08 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für NameSilo ergibt, die Aktie erhält eine "Sell"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von NameSilo im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um NameSilo. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Sell"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Sell".

3. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für NameSilo heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 49,47 Punkten, zeigt also an, dass NameSilo weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Hold"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auch hier ist NameSilo weder überkauft noch -verkauft (Wert: 54,37), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. Zusammen erhält das NameSilo-Wertpapier damit ein "Hold"-Rating in diesem Abschnitt.