Namaste Technologies: Warten auf den Ausbruch

Die Kinder warten in diesen Tagen auf das Christkind und die in der Aktie der Namaste Technologies Inc. investierten Anleger warten auf einen nachhaltigen Ausbruch des Werts über seinen 50-Tagedurchschnitt. Dieser war zuletzt in der zweiten Hälfte des Oktobers kurzzeitig überwunden worden. Nachhaltig war dieser Anstieg allerdings nicht.

Auch in den letzten Tagen reichte die Kraft der Bullen nicht aus, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung