Namaste-Aktie: Wie geht es nun weiter?

In den letzten 3 Jahren ist die Aktie um ca. 99 % gefallen. Doch vielleicht gibt es noch Hoffnung für die Aktie, welche auf die erneute Begeisterung für Cannabis-Wertpapiere zurückzuführen ist.

Derzeitig gibt es in vielen Staaten Diskussionen über die Legalisierung von Cannabis. Vor kurzem gab es in den USA eine Gesetzeslockerung in Bezug auf Cannabis, welche in Zukunft dazu führen könnte, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung