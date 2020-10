Nam Tai Property: Was kann da noch kommen?

Am 16.10.2020, 02:57 Uhr notiert die Aktie Nam Tai Property an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 5.53 USD.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Nam Tai Property einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Nam Tai Property jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -36,63 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("") liegt Nam Tai Property damit 38,78 Prozent unter dem Durchschnitt (2,15 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "" beträgt 2,15 Prozent. Nam Tai Property liegt aktuell 38,78 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 2656,09. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Nam Tai Property zahlt die Börse 2656,09 Euro. Dies sind 2909 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 88,27. Aus diesem Grund ist der Titel überbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Sell" eingestuft.

3. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Nam Tai Property in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Sell"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Nam Tai Property wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Sell"-Rating.

