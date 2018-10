Unterföhring (ots) -- Moderator Maik Nöcker begrüßt in den kommenden Wochen unteranderem Kevin Volland, Lewis Holtby, Lukas Hradecky und MatthiasOstrzolek in seinem halbstündigen Talk-Format- Erstausstrahlung der neuen Folgen ist immer freitagabends um21.00 Uhr, darüber hinaus wird die Sendung auf Sky Sport News HD undSky Sport Bundesliga 1 HD mehrfach wiederholt- "Meine 11 - die Playlist der Fußballstars" wird im Free-TV aufSky Sport News HD sowie im frei empfangbaren Livestream des Sendersauf skysport.de und in der Sky Sport App ausgestrahltAn diesem Freitag geht "Meine 11 - Die Playlist der Fußballstars"in die dritte Staffel. Immer freitags um 21.00 Uhr zeigt Sky dieErstausstrahlung des innovativen Talk-Format, das im Free-TV auf SkySport News HD gesendet wird. Darüber hinaus können Fans auch im freiempfangbaren Livestream des Senders auf skysport.de und in der SkySport App dabei sein.Zum Auftakt ist der Schalker Abwehrchef Naldo zu Gast, der erstgestern seinen Vertrag bei den Königsblauen um ein weiteres Jahr bis2020 verlängerte. In der halbstündigen Sendung geht es aber nicht umsportliche Themen, die bereits die News-Ticker gefüllt haben.Moderator Maik Nöcker spricht mit seinen Gästen über derenLieblingssongs und bekommt über die Musik ganz persönliche Eindrückevon den Fußballstars. Neben Naldo werden in den kommenden Wochenunter anderem auch Kevin Volland, Lewis Holtby, Lukas Hradecky undMatthias Ostrzolek ihre persönliche Playlist präsentieren."Über die Musik erfährt man viele Dinge über die Jungs, die ingewöhnlichen Interviews nicht zur Sprache kommen", erläutert MaikNöcker, der die Sendung moderiert und produziert. "Die Auswahl derSongs hat zwar oft auch einen Bezug zum Fußball, meistens sind esaber private Hintergründe, die den Ausschlag geben. Hieraus ergebensich dann sehr spannende Interviews und eine intimeGesprächsatmosphäre."Maik Nöcker und sein Team treffen die Fußballer nicht anherkömmlichen Orten, sondern fahren mit einem zum Tonstudioumgebauten Wohnmobil von Stadion zu Stadion. "Besondere Gesprächeerfordern eben auch eine besondere Atmosphäre. Bei 'Meine 11' erfährtder Zuschauer mehr über das Leben seines Fußballstars abseits desPlatzes. Mein besonderes Highlight jeder Folge ist der sogenannte'Shit-Hit', das eine Lied, das der Star überhaupt nicht mehr hörenkann."Jenne Beckmann, Redaktionsleiter von Sky Sport News HD: "Ob nunHelene Fischer, Drake oder Gigi D'Agostino - zu jedem Lied gibt eseine persönliche Geschichte. Diese erzählen wir in unserem Format.Die Sendung lebt von den privaten Einblicken, den besonderenMomenten, die die Spieler preisgeben. Wir freuen uns, bis Weihnachtenzehn Fußballstars zeigen zu können, die über Themen wie Liebe,Glaube, Familie, aber auch über ganz persönliche Lebenskrisenerzählen."Neben der Erstausstrahlung am Freitagabend um 21.00 Uhr im Free-TVauf Sky Sport News HD wird die Sendung dort auch am Samstag um 9.30Uhr und 22.30 Uhr wiederholt. Weitere Wiederholungen werden zudemfreitags um 22.00 Uhr und montags um 22.45 Uhr auf Sky SportBundesliga 1 HD ausgestrahlt.Die ersten Sendetermine und Gäste auf Sky Sport News HD imÜberblick:Freitag, 19. Oktober, 21.00 Uhr: Naldo (FC Schalke 04)Freitag, 26. Oktober, 21.00 Uhr: Lukas Hradecky (Bayer 04Leverkusen)Freitag, 2. November, 21.00 Uhr: Lewis Holtby (Hamburger SV)Freitag, 9. November, 21.00 Uhr: Matthias Ostrzolek (Hannover 96)Freitag, 16. November, 21.00 Uhr: Kevin Volland (Bayer 04Leverkusen)Pressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell