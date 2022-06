Nalagenetics erhält CE-Kennzeichnung für seine Pharmakogenomik-Software, Nala Clinical Decision Support™ Module- PGx Core

Singapur (ots/PRNewswire) -Nalagenetics hat soeben die CE-Kennzeichnung für eines der Berichtsmodule seiner Clinical Decision Support (CDS)-Software abgeschlossen.Die Registrierung ermöglicht die Vermarktung der Software in Europa und unterstützt die weitere Zulassung in Südostasien, wo das Unternehmen Marktanteile gewinnen will.Das Nala Clinical Decision Support™ Module - PGx Core ist eine Begleitsoftware für das qPCR-Kit Nala PGx Core(R), mit dem die wichtigsten Pharmakogene genotypisiert werden können, um Anbietern zu helfen, präventive Pharmakogenomik-Programme auf kostengünstige Weise durchzuführen.Die qPCR ist das Arbeitspferd der klinischen Genomik und wurde mit den jüngsten Covid-19-Testanforderungen allgemein verfügbar gemacht. Aufgrund der kürzlich weltweit hinzugekommenen Genotypisierungskapazitäten und der Akzeptanz genomischer Vorsorgeuntersuchungen ist das Kit in einer einzigartigen Position, um die Demokratisierung der personalisierten Medizin zu unterstützen.Das Nala CDS™ Modul-PGx Core und das PGx Core qPCR Kit werden zusammen als Plug-and-Play-Lösung für Labore mit qPCR-Maschinen verwendet. Das Kit, das nur für den Forschungsgebrauch bestimmt ist, liest 20 Varianten innerhalb von 4 bekannten Pharmakogenen, CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19 und SLCO1B1, und die Software kann bis zu 170+ Arzneimittel-Gen-Berichte erstellen.Basierend auf Studien in Singapur, werden 8% der lokalen Krankenhauseinweisungen (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123695215000130) durch unerwünschte Arzneimittelwirkungen verursacht. Unerwünschte Arzneimittelwirkungen sind auch die viertgrößte Todesursache in den USA (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123695215000130). Pharmakogenomisch gestützte Verschreibungen sollten im Vereinigten Königreich (https://bpspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/bcp.15329) und im NHS auf breiter Basis eingeführt werden.Eines der größten Hindernisse für die Einführung der Pharmakogenomik ist die Kosteneffizienz, insbesondere in Schwellenländern. Viele Medikamente, die personalisiert werden müssen, sind alte Generika. Trotzdem, 88 % der Durchführungsstudien (https://www.nature.com/articles/s41397-022-00272-w#:~:text=Of%2016%20studies%20that%20found,treatment%20options%20in%20their%20studies.)) haben sich als kosteneffizient erwiesen, auch wenn sich die meisten Studien nach wie vor auf entwickelte Märkte beschränken.„Wir freuen uns sehr über diesen Meilenstein, mit dem wir unsere Glaubwürdigkeit auf dem europäischen und dem südostasiatischen Heimatmarkt stärken. Da pharmakogenomische Tests auf der ganzen Welt immer allgegenwärtiger werden, sind standardisierte und robuste Tools erforderlich, um die rasche Zunahme der Akzeptanz zu unterstützen", sagt CEO Levana Sani.Nala CDS™ expandiert über die Pharmakogenomik hinaus durch Partnerschaften mit Sequenzierpartnern in andere Anwendungsbereiche.Informationen zu NalageneticsNalagenetics ist ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von genetischen Testkits und Software für personalisierte Untersuchungen und Verschreibungen konzentriert. Das Hauptprodukt, Nala Clinical Decision Support, ist eine genetische Analyse- und Interpretationssoftware für flexible Eingaben und verschiedene Anwendungsfälle, angefangen bei der Pharmakogenomik.Pressekontakt:Levana Sani,CEO,Nalagenetics Pte Ltd,Levana@nalagenetics.com,+6596601635Original-Content von: Nalagenetics Pte Ltd, übermittelt durch news aktuell