Naked Wines Aktie: Ist diese Aktie das Netflix des Weins?

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Naked Wines PLC (OTC:NWINF) stieg am Donnerstag nach einem optimistischen Kommentar von Glen Kacher von Light Street Capital an.

Kacher bezeichnete Naked Wines als das Netflix Inc (NASDAQ:NFLX) des Weins am Donnerstag in CNBCs “Fast Money Halftime Report”. Naked Wines hat ein Ökosystem von Winzern aufgebaut und ist in der Lage, Winzer ausfindig zu machen, die ihr Produkt unter ihrem eigenen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung