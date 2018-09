Naked Brand: Nach so langer Zeit …

In unserer neuen Analyse nehmen wir Naked Brand unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Bekleidung Accessoires & Luxusgüter". Die Naked Brand-Aktie notierte am 19.09.2018 mit 2,88 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ CM.

Unsere Analysten haben Naked Brand nach 5 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -57,17 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Discretionary") liegt Naked Brand damit 58,46 Prozent unter dem Durchschnitt (1,29 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Apparel & Textile Products" beträgt -0,04 Prozent. Naked Brand liegt aktuell 57,13 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Naked Brand heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 75,28 Punkten, zeigt also an, dass Naked Brand überkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Sell"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Entgegen dem RSI7 ist Naked Brand hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit "Hold" eingestuft. Zusammen erhält das Naked Brand-Wertpapier damit ein "Sell"-Rating in diesem Abschnitt.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Naked Brand von 2,88 USD ist mit +18,52 Prozent Entfernung vom GD200 (2,43 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 4,08 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -29,41 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Naked Brand-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.