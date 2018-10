"Naked Attraction - Dating hautnah" - diese Kandidaten gehen nackt auf Partnersuche (FOTO)

München (ots) -- Singles wählen aus sechs nackten Kandidaten ihren Favoriten- Moderation: Milka Loff Fernandes- Ausstrahlung: Montag, 8. Oktober 2018 um 22:15 Uhr bei RTL II"Naked Attraction - Dating hautnah!" geht in die nächste Runde:Moderatorin Milka Loff Fernandes präsentiert in jeder Sendung zweiSingles, die aus jeweils sechs Kandidaten ihren Traumpartnerauswählen dürfen. In dieser Folge gehen die Frankfurterin Nadja (29)und der 42-jährige Uwe auf Partnersuche. Werden die beiden ihrenTraumpartner finden?Tänzerin Nadja (29) ist seit sieben Jahren Single und nun auf derSuche nach der großen Liebe. Mit ihrem ganz speziellen Hobby, heiztdie Frankfurterin den Männern schnell ein: Nadja kann Feuerspuckenund zeigt ihr Talent auch gerne mal auf der Bühne. Für das"Frankfurter Mädsche" ist Nacktsein völlig natürlich, denn sie fühltsich wohl in ihrem Körper. Ihr Traummann sollte nicht zu muskulössein und darf gerne einen kleinen Bauch haben. Wird sie sich am Endetatsächlich für den Waschbrett- oder den Waschbärbauch entscheiden?Tattoo-Fan Uwe (42) ist gebürtiger Berliner und um keinen Spruchverlegen. Neben Sport, gehört Bootfahren zu seinen größtenLeidenschaften. Doch schon seit zehn Jahren muss der ehemaligeBundeswehrhauptmann alleine über die Berliner Seen schippern.Romantik ist für Uwe in einer Beziehung wichtig, die darf sich auchsehr gerne in der freien Natur abspielen.Ausstrahlung: Montag, 8. Oktober 2018 um 22:15 Uhr bei RTL IIPressekontakt:RTL II KommunikationEva Römhild089 - 64185 6510eva.roemhild@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell