"Naked Attraction - Dating hautnah" - Tanja und Markus gehen auf Partnersuche! (FOTO)

München (ots) -Singles wählen aus sechs nackten Kandidaten ihren Favoriten- Moderation: Milka Loff Fernandes- Ausstrahlung: Montag, 15. Oktober 2018 um 22:15 Uhr bei RTL IIModeratorin Milka Loff Fernandes präsentiert in "Naked Attraction- Dating hautnah" zwei Singles, die aus jeweils sechs nacktenKandidaten ihren Traumpartner auswählen dürfen. Dieses Mal sindBerlinerin Tanja (37) und Markus (47) auf der Suche nach der großenLiebe.Die 37-jährige Tanja will sich bei ihrer Partnerwahl nicht auf einGeschlecht festlegen. Für sie ist es wichtig, dass die Chemie stimmt.Ihren Beruf traut man der sehr schlanken Tanja auf den ersten Blicknicht zu: Sie ist Security Mitarbeiterin im Stadion der "EisbärenBerlin". Nach einer längeren Singlephase ist es für sie nun endlichwieder an der Zeit auf Partnersuche zu gehen.Österreicher Markus (47) ist seit sechs Jahren Single und trägteinen ganz besonderen Titel: Markus war der "schnellsteDoppelskiweltmeister in der Geschichte Österreichs". Auch nach seineraktiven Skikarriere achtet Fußfetischist Markus auf einendurchtrainierten und gepflegten Körper. Bei der Partnerwahl istMarkus offen, sein Gegenüber sollte aber ebenfalls gepflegt sein.Ausstrahlung: Montag, 15. Oktober 2018 um 22:15 Uhr bei RTL IIPressekontakt:RTL II KommunikationEva Römhild089 - 64185 6510eva.roemhild@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell