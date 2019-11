Hannover (ots) - Vor 25 Jahren wurde die Bevölkerungspolitik auf den Kopfgestellt: 179 UN-Mitgliedsstaaten einigten sich 1994 bei derWeltbevölkerungskonferenz in Kairo darauf, dass Bevölkerungspolitik auf demMenschenrecht für freiwillige Familienplanung und sexuelle Selbstbestimmungbasieren muss. Die Mitgliedsstaaten haben sich damit die Aufgabe gegeben, diesexuelle und reproduktive Gesundheit aller Menschen unabhängig von Geschlecht,Einkommen oder Herkunft zu schützen.Darauf macht die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW) anlässlich des 25.Jubiläums der Konferenz und dem anstehenden "Nairobi Summit" aufmerksam.Das Kairoer Aktionsprogramm hat dazu geführt, dass sich seitdem die Zahl derFrauen, die verhüten können, im östlichen und südlichen Afrika verdoppelt hat.Frauen bekommen dort jetzt im Schnitt 1,7 Kinder weniger als noch vor 25 Jahren.Das 25-jährige Jubiläum bietet aber auch Anlass, an die verbleibenden Aufgabenzu erinnern: Noch immer kommt es jedes Jahr allein in den "Entwicklungsländern"zu 89 Millionen ungewollten Schwangerschaften. Jede vierte Frau, die dortverhüten möchte, hat keinen Zugang zu modernen Verhütungsmitteln. Dadurch wirdihr Recht auf körperliche Selbstbestimmung verletzt."Das Interesse an dem Thema Weltbevölkerung ist groß", so DSW-GeschäftsführerinRenate Bähr. "Doch gleichzeitig erleben wir sowohl in unseren Projekten als auchin unserer politischen Arbeit, starken Gegenwind, wenn es um die Umsetzung dersexuellen und reproduktiven Rechte von Frauen geht. Angesichts diesesWiderstands ist es umso wichtiger, das Menschenrecht auf freiwilligeFamilienplanung und Selbstbestimmung zu verteidigen und voranzubringen. Hierfürwerden wir den Nairobi Summit nutzen."Für Interviewanfragen erreichen Sie Renate Bähr vor Ort in Nairobi unter: +491724049448 oder renate.baehr@dsw.orgWeiterführende InformationenÜber den Nairobi SummitDer Nairobi Summit wird vom 12. bis 14. November in der Hauptstadt Keniasstattfinden. Durch ihn machen Regierungen und zivilgesellschaftlicheOrganisationen auf das dringend benötigte Engagement der Weltgemeinschaft fürsexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte aufmerksam. Anlass ist das 25.Jubiläum der wegweisenden Weltbevölkerungskonferenz in Kairo, bei der sich 179Staaten Aktionsprogramm zur Umsetzung der sexuellen und reproduktiven Gesundheiteinigten. Die Konferenz wird von UNFPA und den Regierungen von Kenia undDänemark ausgerichtet.Über die DSWDie Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW) ist eine international tätigeEntwicklungsorganisation. Ihr Ziel ist es, zu einer zukunftsfähigenBevölkerungsentwicklung beizutragen. Daher unterstützt sie junge Menschen dabei,selbstbestimmte Entscheidungen über ihre Sexualität und Verhütung zu treffen.Gleichzeitig bringt sie sich auf nationaler und internationaler Ebene inpolitische Entscheidungsprozesse in den Bereichen Gesundheit, Familienplanungund Gleichstellung der Geschlechter ein.Weitere Informationen:Blogbeitrag: Weltbevölkerungskonferenz: Die freie Entscheidung imZentrum (https://www.dsw.org/weltbevoelkerungskonferenz/)Grafik: "Weltbevölkerung: Entwicklung und Projektionen"(https://www.dsw.org/infografiken/#group-14)Positionspapier: Sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte(https://www.dsw.org/wp-content/uploads/2019/10/SRGR_final_web.pdf)Pressekontakt:Malene HummelReferentin für Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitDeutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW)Hindenburgstr. 25 | 30175 HannoverTelefon: 0511 94373-20 | Fax: 0511 94373-73E-Mail: presse@dsw.orgInternet: www.dsw.orgOriginal-Content von: Deutsche Stiftung Weltbevölkerung, übermittelt durch news aktuell