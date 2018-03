Stuttgart (ots) -"Zur Sache Baden-Württemberg", das landespolitische Magazin amDonnerstag, 22. März 2018, 20:15 bis 21 Uhr, SWR Fernsehen inBaden-WürttembergClemens Bratzler moderiert das landespolitische Magazin desSüdwestrundfunks (SWR).Raus aus der Stadt - dem Auto geht es an den KragenErst sollten Diesel nicht mehr in die Städte fahren, um dieFeinstaubbelastung einzudämmen. Dann sollten Bus und Bahn kostenlossein, um Autofahrerinnen und Autofahrer zum Umsteigen zu bewegen. Dieneueste Idee der Stuttgarter Grünen ist eine Nahverkehrsabgabe von365 Euro im Jahr gegen einen Fahrschein für Bus und Bahn. WinfriedHermann, der grüne Verkehrsminister, unterstützt diese Idee, wenn mitdem Geld der öffentliche Nahverkehr ausgebaut wird. Nicht nur derBund der Steuerzahler ist gegen solch ein "Zwangsgeld", auch derKoalitionspartner CDU will das nicht. Wie aber bekommt man dieBlechlawine heraus aus den Städten? Über teure Parkplätze?Tempo-30-Zonen? Oder über mehr Fahrradwege? Gast im Studio istVerkehrsminister Winfried Hermann, Bündnis 90/Die Grünen.Vor Ort im StraßenverkehrWie kommen die vielen Konzepte der Kommunen bei den Bürgern an?Vor-Ort-Reporterin Alix Koch hört sich in Reutlingen und Stuttgartum. Die Begeisterung hält sich in Grenzen.Ladendiebe verursachen MillionenschädenOft sind es professionelle Banden, die blitzschnell zuschlagen.Werden die Täter nicht auf frischer Tat ertappt, sind sie kaum zuermitteln. Landesweit entsteht dem Handel so jährlich ein Schaden vonbis zu 700 Millionen Euro. Justizminister Guido Wolf drohtLadendieben mit härteren Strafen.Feuchte SchuleDas Klassenzimmer der Drittklässler aus der Grundschule Hemmingenist seit Jahren feucht und muffig. Eltern und Lehrern reicht esjetzt. Wann saniert die Gemeinde die Schule?Bauruine mit neuer BestimmungFellbachs Gewa-Tower hat seine ersten Bewohner - "Mieter" deretwas anderen Art. In der Millionen-Bauruine brüten Wanderfalken.Naturschützer freut es und der Insolvenzverwalter hat einenBrutkasten anbringen lassen. Lieber Falken, als keine Bewohner.Was hat der Fall Hussein K. verändert?Am Donnerstag fällt das Urteil im Fall Hussein K., der 2016 inFreiburg eine Studentin vergewaltigt und getötet haben soll. EineTragödie, die politische Diskussionen auslöste, wie die, um dieAltersbestimmung von Flüchtlingen. Hat sich dadurch etwas verändert?"Zur Sache Baden-Württemberg"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg" mit ClemensBratzler berichtet über die Themen, die das Land bewegen.Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews undSatirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden.In der "Wohnzimmer-Konferenz" diskutieren jeden Donnerstag dreiBaden-Württemberger(innen) via Webcam von ihrem Wohnzimmer aus liveüber aktuelle politische Themen. Das letzte Wort bleibt demMinisterpräsidenten des Landes vorbehalten - computeranimiert und mitder Stimme des SWR3 Comedychefs Andreas Müller.Informationen unter www.SWR.de/zur-sache-baden-wuerttemberg.Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und dereneinzelne Beiträge unter www.SWRmediathek.de und unterwww.SWR.de/zur-sache-baden-wuerttemberg zu sehen.Pressefotos bei www.ARD-foto.de.Pressekontakt:Katja Matschinski, Telefon 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell