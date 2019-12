Nahverkehrs-Ranking 2019: Potsdam, Schwerin und Stuttgart am günstigsten - Lübeck, Köln und Hamburg am teuersten

Berlin (ots) - Wie kundenfreundlich ist der öffentliche Nahverkehr inDeutschland? Das Verbraucherportal Testberichte.de (www.testberichte.de) hat dieAngebote der Verkehrsbetriebe aller Landeshauptstädte sowie der Städte mit über200.000 Einwohnern miteinander verglichen und - trotz des vielfachundurchsichtigen Tarifdschungels - in einer übersichtlichen Tabellezusammengefasst: www.testberichte.de/link/nahverkehr2019Einzelfahrscheine: Schwerin und Mannheim günstig, Hamburg und Münster happigNur 1,80 Euro zahlt ein Erwachsener für eine Einzelfahrkarte zurHauptverkehrszeit in Schwerin und Mannheim, gefolgt von Potsdam und Erfurt mitje 10 Cent mehr. Am teuersten ist die einfache Fahrt in den Stadtgebieten vonHamburg und Münster mit je 3,30 Euro bzw. Lübeck und Nürnberg mit je 3,20 Euro.Bei Tageskarten ist Potsdam mit 4,20 Euro der Preissieger, gefolgt von Chemnitz(4,40 Euro) und Stuttgart (5,20 Euro). Lübeck langt mit 9,60 am kräftigsten zu,Köln und Bonn liegen auf dem zweitletzten Rang (je 8,80 Euro). Kurzstreckenkosten von 1,40 Euro in Stuttgart bis zu glatt 2 Euro in Köln und Bonn.Braunschweig, Chemnitz, Dresden, Erfurt, Karlsruhe und Mannheim haben keineKurzstrecken im Angebot.Monatskarte lohnt sich in Münster - Hamburg, Köln und Bonn sind teure PflasterBetrachtet man die Preise für Monatskarten (ein Erwachsener mit Jahres-Abo beigleichmäßig monatlicher Zahlweise), liegt Potsdam (34,50 Euro) vor Magdeburg(43,21 Euro) und Schwerin (44,23 Euro). Hamburg ist auch hier am teuersten(89,50 Euro), Köln und Bonn liegen mit je 85,10 Euro auf dem vorletzten Rang.Doch wo lohnt sich eine Monatskarte am ehesten im Verhältnis zumEinzelfahrschein? Hier liegt Münster vorne, dort hat sich die Zeitkarte bereitsnach 15 Fahrten amortisiert. Nirgendwo lohnt das Abo mehr, denn die monatlichenKosten liegen mit 49 Euro rund 37 Prozent unter der Karte ohne Vertragsbindung(78 Euro). In Mannheim dagegen rentiert sich das Monatsticket erst nach 36Fahrten, also fast gar nicht. Das liegt vor allem an der vom Bund vorübergehendstark subventionierten Einzelfahrkarte (1,80 statt 2,60 Euro), denn Mannheim istbis Ende 2020 Modellstadt "Green City". Unter normalen Umständen lägen Köln undBonn mit 29 Fahrten ganz hinten und die Mannheimer Fahrgäste hätten die Kostenfür ihre Monatskarte nach 25 Fahrten wieder drin. Im Schnitt aller untersuchtenStädte lohnt sich ein Monatskarten-Abo für Erwachsene nach rund 23 Fahrten.Berlin und Rostock gehen mit kostenlosem Schüler-Monatsticket voranDie Preise für Einzelfahrscheine für Kinder (gelten meist von 6 bis 14 Jahren,in Kassel bis 17 Jahren; in Dresden, Chemnitz und Leipzig ab Einschulung)reichen von 1,10 Euro in Schwerin bis zu 2 Euro in Saarbrücken. Bei Monatskartenhaben Berlin und Rostock einen neuen Standard gesetzt und bieten diese seitAugust jedem Schüler kostenlos an. In zahlreichen anderen Städten werden dieKosten nachträglich ganz oder teilweise erstattet, wenn Schüler mindestens 2 bis4 Kilometer von der Schule entfernt wohnen oder einen gefährlichen Schulweghaben. Dies geschieht in der Regel aber nicht über die Verkehrsverbünde, sondernin teilweise komplizierten Antragsverfahren über die Stadtverwaltungen oderSchulen.Hunde fahren häufig kostenlos, Fahrräder sind nicht überall willkommenIn der Hälfte der Städte können große Hunde kostenlos mitgenommen werden,andernorts werden zusätzlich 1,30 Euro (Hannover, Stuttgart) bis 2 Euro(Dresden, Saarbrücken) verlangt. Fahrräder fahren nur in Chemnitz, Frankfurt,Kassel, Mainz und Wiesbaden und Mainz grundsätzlich ohne eigenes Ticket mit,sonst werden für sie zusätzlich 1,30 Euro (Stuttgart) bis 3,60 Euro fällig (alle10 Städte des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr VRR). Häufig dürfen Fahrräder - wieauch Hunde - ohne sonst zusätzliche Kosten mitgenommen werden, wenn eine Zeit-oder Gruppenkarte vorhanden ist. Wer sicher sein möchte, sollte dabei immer insKleingedruckte schauen. Dort steht in aller Regel auch, dass es keineMitnahmegarantie für Fahrräder gibt, wenn Verkehrsmittel ausgelastet sind. InFreiburg Hamburg, Hannover und München sowie teilweise in Stuttgart sindFahrräder zumindest während des morgendlichen Berufsverkehrs überhaupt nichtzugelassen - also genau dann, wenn Berufspendler auf dem Zweirad es bei einemRegenschauer am nötigsten hätten.Handy-Tickets gibt es mittlerweile überall, manchmal sogar günstigerHandy-Tickets kann man mittlerweile überall kaufen; besonders kundenfreundlichohne Registrierung geht das jedoch nur in Bremen, Frankfurt, Halle, Leipzig,Magdeburg, Mainz, Potsdam und Wiesbaden. Immerhin: In der Hälfte der Städte gibtes auf dem Smartphone zumindest vereinzelt günstigere Tickets als am Automatenoder beim Fahrer.Tarifdschungel zwischen Waben, Ringen und Zonen: Kundenfreundlich geht andersAusgerechnet die kleinste der untersuchten Städte, Schwerin, ist einNegativ-Beispiel für fehlende Einfachheit und mangelnde Transparenz in SachenNahverkehr. Auf der Webseite der Nahverkehr Schwerin GmbH fehlt jeder Hinweisauf die Erstattungsmöglichkeit der Schüler-Monatskarte, und das Rabattsystem fürdas Abo der Erwachsenen-Monatskarte ist das komplizierteste aller untersuchtenStädte - noch dazu finanziell wenig attraktiv (monatlich gestaffelt, maximal 6Prozent). Das ebenfalls vergleichsweise kleine Lübeck gibt sich für deninnerstädtischen Bereich gleich drei Tarifzonen und ist neben Kiel die einzigeStadt, mit deren App man noch keine Fahrkarten kaufen kann (geht dort nur mit DBNavigator). Viele Städte sorgen mit unübersichtlichen (Groß)Waben (Saarbrücken),Ringen (München) und vierstelligen Tarifzonen (Wiesbaden/Mainz 6500)insbesondere bei Ortsfremden für Ratlosigkeit. Und Karlsruhe bietet gleich dreiverschiedene Apps zum mobilen Kauf von Fahrkarten an.Dank Tarifreform: Stuttgart ist Aufsteiger des Jahres - Bielefeld größterVerliererDoch der Trend geht langsam Richtung Vereinfachung und Kundenfreundlichkeit.Stuttgart hat aus zwei Zonen eine gemacht, ohne die Preise zu erhöhen. Dasbedeutet für viele Fahrgäste eine deutliche Reduzierung der Fahrtkosten undlässt die Schwabenmetropole im aktuellen Testberichte.de-Nahverkehrs-Ranking imVergleich zum Vorjahr um 25 Plätze nach oben klettern - auf deutschlandweitPlatz 3. In München und Hannover stehen in Kürze ebenfalls starkeVereinfachungen der Tarifsysteme an. Die größten Preiserhöhungen mit bis zu 20Prozent gab es in diesem Jahr in Rostock, das aber immer noch vergleichsweisegünstig ist (Platz 7 im Gesamt-Ranking). Absteiger des Jahres ist Bielefeld (vonPlatz 12 auf 34), das die Ticketpreis um bis zu 10 Prozent erhöhte undinsbesondere für Schüler ein vergleichsweise unattraktives Angebot bereit hält:Die größte Stadt in Ostwestfalen hat mit 57 Euro das zweitteuerste Monatsticketim Ranking. Nur Schüler mit mehr als 3,5 Kilometer Schulweg erhalten die Karteim Abo für 50,90 Euro, was immer noch ziemlich teuer ist (Durchschnitt: 35,77Euro).Informationen zur Auswertung von Testberichte.deAusgewertet wurden die Angebote des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) von43 Städten (alle Städte über 200.000 Einwohner inklusive allerLandeshauptstädte, also auch Saarbrücken, Potsdam und Schwerin mit je unter200.000 Einwohnern). Dabei wurden die Tarife für das jeweilige gesamteStadtgebiet verglichen (z.B. 5000 in Frankfurt, AB in Hamburg, Preisstufe 3 inLübeck). Betrachtet wurden die Preise von Einzelfahrscheinen für Erwachsene,Kinder, Hunde und Fahrräder. Maßgebend waren die Konditionen, die werktags um 8Uhr gelten; Vorverkaufsrabatte, die nicht an jeder Haltestelle angeboten werden(Braunschweig, Münster, Bielefeld), wurden nicht berücksichtigt. BeiMonatskarten wurde jeweils die günstigste Abo-Version (im Zweifel mit 12 MonatenVertragsdauer) mit monatlicher Zahlweise gewählt und als monatlicher Preis einZwölftel der Gesamtkosten für das erste Vertragsjahr angenommen.