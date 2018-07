Nahverkehr unter Strom

Nicht nur in Deutschland beweist sich die Elektromobilität Schritt für Schritt. Auch im Nachbarland Luxemburg finden Busunternehmen Gefallen an elektrischen Bussen von Volvo. Das Verkehrsunternehmen „Sales-Lentz“ hat jetzt im Großherzogtum vier Volvo 7900 Electric erhalten, die in der Stadt Differdingen den öffentlichen Nahverkehr elektrisieren sollen. Dabei hält das Unternehmen Volvo die Treue, denn die Fahrzeugflotte umfasst bereits 12 Elektro-Hybridbusse der Schweden.

Ein Beitrag von Global Press.