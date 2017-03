Nahtlose Integration und Kommunikation: OXID eShop und Microsoft Dynamics NAV

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Freiburg (ots) - OXID4NAV verbindet führendes Shopsystem mitMicrosofts ERP-Lösung für den MittelstandDer Freiburger E-Commerce-Plattform Hersteller OXID eSales AGintegriert mit Microsoft Dynamics NAV die führende ERP-Plattform fürden Mittelstand in die Shopsoftware OXID eShop. Mit OXID4NAV verfügenOnline-Händler ab sofort über eine dedizierte und praxiserprobteSchnittstelle zwischen Shop und ERP-System, die umfangreicheVorab-Analysen überflüssig macht. Dadurch rechnet sich diese Lösungschnell und steht außerdem für alle aktuellen und zukünftigenNAV-Versionen zur Verfügung. "Integration ist der Schlüssel zureibungslosen Abläufen für den Online-Vertrieb. Die Anbindung desShops an das ERP und der direkte Datenfluss zwischen den Systemenspielt eine zentrale Rolle, um das Online-Geschäft effizient undgewinnbringend umsetzen zu können", sagt Roland Fesenmayr, CEO vonOXID eSales. OXID4NAV wurde gemeinsam mit der TSO-DATA GmbH für dieOXID Plattform konzipiert. Bereits seit längerem gibt es dieProdukt-Bundles OXID4SAP und OXID4AX.Integration reduziert AufwandOXID4NAV ist nicht nur eine Schnittstelle, um per SOAP shopseitigdirekt auf die Daten und die Geschäftslogik der UnternehmenslösungMicrosoft Dynamics NAV zuzugreifen. Die Lösung bietet auch eineffizientes Framework, um erfolgreich Projekte umzusetzen und dieLösung performant und sicher zu betreiben. "Händler, die auf dieserBasis arbeiten, bieten ihren Kunden somit Mehrwerte. Sie sind in derLage das klassische Offline-Geschäft mit dem Online-Geschäft zuverbinden und somit alle bereits bestehenden Informationen, wieKonditionen, Bestände, Termine und Stati aus der zentralenUnternehmenslösung in OXID transparent zu machen", beschreibt ThomasHagedorn, Vertriebsleiter des OXID Partners TSO-DATA. Auchwesentliche Fähigkeiten von Microsoft Dynamics NAV wieMulti-Mandanten-, Multi-Währungs- und Multi-Sprachenfähigkeit bietenfür eine Internationalisierung des Angebotes neueEntwicklungsmöglichkeiten.Watt24 nutzt Schnittstelle bereitsDer mit dem "Internet World Business Shop Award 2016" als "BesterB2B-Shop" ausgezeichnete Shop watt24.com, für Licht und Lampen, hatOXID4NAV im Einsatz. Essentiell für den erfolgreichen Bestellablaufselbst bei Kleinstbestellungen, ist die nahtlose Kommunikation zumERP-System. Die enorme Zeitersparnis durch die tiefe Integrationinvestiert watt24 in interaktive Services für den Kunden wie einenChat, Telefonberatung oder Live-Präsentationen. "Was der Shop heutedarstellt, konnte nur durch kontinuierliche Weiterentwicklungerreicht werden. Wir haben uns weiterentwickelt, sind gewachsen undauch noch lange nicht am Ende unserer Möglichkeiten angelangt",erklärt Marco Leithner, Geschäftsführer der watt24 GmbH. Die zentraleSchnittstelle zwischen OXID eShop und Microsoft Dynamics NAV stütztdas Geschäftsmodell dabei erheblich.Die OXID eSales AG gehört zu den führenden Anbietern vonE-Commerce-Lösungen und Dienstleistungen. Auf Basis derOXID-Plattform lassen sich skalierbare, modulare und hochwertigeWebshops in allen Branchen, für B2B ebenso wie für B2C, aufsetzen undeffizient betreiben. Im B2C-Geschäft vertrauen Unternehmen wieMelitta, Trigema, Lascana, oder Intersport auf OXID. Die umfassendeLösung für B2B-Shopbetreiber nutzen unter anderem 3M, Murrelektronikoder Unilever Food Solutions. Die modulare Standardsoftware wirddabei von über 150 Solution Partnern nach Wunsch implementiert, einestetig wachsende Open Source-Gemeinde sorgt stets für neue undmarktgerechte Impulse, mit der die Software voll dem Bedarfentspricht. Webshop, Mobile und Point of Sale (POS) decken dabei dasvolle Multichannel-Spektrum ab.Die TSO-DATA GmbH ist ein erfahrener Microsoft Dynamics Partnerund beschäftigt deutschlandweit über 130 Mitarbeiter. DasBusiness-Systemhaus realisiert komplexe IT-Projekte, optimiertUnternehmensprozesse auf Basis von Dynamics NAV, Dynamics 365,Business Intelligence, SharePoint und stellt IT-InfrastrukturServices bereit. Der Schwerpunkt liegt im Versand- und Großhandel mitder eigenen NAV-Branchenlösung KatarGo. Bereits seit vielen Jahrensetzt TSO-DATA eine Vielzahl von erfolgreichen Webshop-Anbindungenum.Weitere Informationen:OXID eSales AG, Bertoldstraße 48, 79098 Freiburg,Tel.: +49 761 36889-0, Fax: +49 761 36889-29,Web: www.oxid-esales.com, E-Mail: info@oxid-esales.comPR-Agentur: euromarcom public relations GmbH, Mühlhohle 2,65205 Wiesbaden, Tel. 0611/97315 0, Email: team@euromarcom.de,Web: www.euromarcom.deTSO-DATA | IT Full-Service | oxid4nav@tso.de | www.tso.de |www.katargo.deOriginal-Content von: OXID eSales AG, übermittelt durch news aktuell