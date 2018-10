Nahrungsergänzung: Magnesium und Vitamin C am meisten gekauft (FOTO)

Berlin (ots) -Wer seine Ernährung mit Vitaminen oder Mineralstoffen ergänzt,greift dabei besonders gerne zu Magnesium und Vitamin C. Das belegenaktuelle Zahlen einer Marktanalyse von Insight Health, die im Auftragdes Arbeitskreises Nahrungsergänzungsmittel des Bunds fürLebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e. V. (BLL) durchgeführtwurde.Die Klassiker unter den Nahrungsergänzungsmitteln sind Vitamineund Mineralstoffe, die zwei Drittel des gesamtenNahrungsergänzungsmittel-Markts ausmachen. Dabei sindNahrungsergänzungsmittel mit Vitamin C innerhalb des Segments derVitaminprodukte führend (vgl. Abb. 1), gefolgt von Multivitaminen(mit oder ohne Mineralien), Vitamin B12, Vitamin A und D (rein oderals Kombipräparat) und Vitamin-B-Präparaten. Positives Wachstumzeigen aber insbesondere kleinere Produktsegmente wie Vitamin A und Dsowie B-Vitamine. Bei den Mineralstoffen (vgl. Abb. 2) ist - trotzeines leichten Rückgangs - Magnesium mit Abstand am beliebtesten,gefolgt von Calcium, sonstigen Mineralstoffpräparaten, Präparaten,die den Säure-Basenhaushalt regulieren, Zink und Kalium. Im Aufwindsind hier vor allem Zink und Kalium.Der Markt an Nahrungsergänzungsmitteln ist stark fragmentiert. DieTop-20-Hersteller stehen für gerade einmal 51 Prozent des Umsatzesund nur knapp 38 Prozent des Absatzes.Antje Preußker aus der wissenschaftlichen Leitung beim BLL, dieden Arbeitskreis Nahrungsergänzungsmittel betreut, erklärt dazu: "Dievergleichsweise hohe Anzahl an Anbietern vonNahrungsergänzungsmitteln bedingt einen starken Wettbewerb, derwiederum die Kreativität und Innovationsbereitschaft der Herstellerfordert. Dadurch können die Anwender aus einer breiten Produktpalettedas für sie passende Produkt aussuchen."Gekauft werden Nahrungsergänzungsmittel zum größten Teil inDrogeriemärkten (41,4 Prozent) und jede dritte Packung imLebensmitteleinzelhandel (32,5 Prozent). Im Vergleich zum Vorjahrhaben die Drogeriemärkte mit einem Plus von 10,5 Prozent denLebensmitteleinzelhandel damit als größten Vertriebskanal nach Absatzabgelöst. Auch der Apothekenversandhandel kann ein Absatzwachstumverzeichnen, wenn auch auf einem noch vergleichsweise geringem Niveau(vgl. Abb. 3).Insgesamt wurden in Deutschland im Jahr 2018* 225 MillionenPackungen Nahrungsergänzungsmittel verkauft. Das sind 12 MillionenPackungen mehr als im Jahr 2017**. In Umsatzzahlen ausgedrückt: DerUmsatz ist von 1,31 Milliarden Euro (2017) auf 1,44 Milliarden Euro(2018) gestiegen (vgl. Abb. 4). Antje Preußker erläutert: "Der Marktfür Nahrungsergänzungsmittel zeigt eine positive Umsatz- undAbsatzentwicklung. Das ist vor allem auf die allgemein guteKonsumstimmung zurückzuführen, die sich natürlich auch bei derNahrungsergänzung wiederspiegelt. Hinzu kommt, dass viele Menschenetwas für ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden tun wollen." DerArbeitskreis Nahrungsergänzungsmittel lässt die Marktanalyse zuNahrungsergänzungsmitteln alle zwei Jahre erstellen. Informationen zueinzelnen Vitaminen und Mineralstoffen sowie allgemein zum Nutzen,gesundheitlichen Wirkungen und gesetzlichen Regelungen vonNahrungsergänzungsmitteln finden sich auf der Internetseite des BLLunter www.bll.de/nahrungsergaenzungsmittel.*April 2017 bis März 2018; **April 2016 bis März 2017Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e. V. (BLL)Der BLL ist der Spitzenverband der deutschenLebensmittelwirtschaft. Ihm gehören ca. 500 Verbände und Unternehmender gesamten Lebensmittelkette - Industrie, Handel, Handwerk,Landwirtschaft und angrenzende Gebiete - sowie zahlreicheEinzelmitglieder an.Arbeitskreis Nahrungsergänzungsmittel (AK NEM)Der AK NEM ist der Fachverband derNahrungsergänzungsmittelhersteller in Deutschland, der dem BLLangeschlossen ist. Im Jahr 2003 haben sich in diesem Kreis neben denHerstellern von Nahrungsergänzungsmitteln auch Rohwarenherstellersowie Dienstleister zum fachlichen Austausch über rechtliche undwissenschaftliche Fragestellungen und zur gemeinsamenInteressenvertretung zusammengeschlossen. Mittlerweile zählt der AKNEM rund 50 Mitglieder.Für weitere Informationen:Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e. V. (BLL)Antje PreußkerWissenschaftliche LeitungClaire-Waldoff-Straße 7, 10117 BerlinTel.: +49 30 206143-146, Fax: +49 30 206143-246E-Mail: apreussker@bll.de, Internet: www.bll.deBLL-ÖffentlichkeitsarbeitManon Struck-PacynaTel.: +49 30 206143-127, Fax: +49 30 206143-227E-Mail: mstruck@bll.de, Internet: www.bll.deOriginal-Content von: BLL - Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e.V., übermittelt durch news aktuell