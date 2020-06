Nahostkonflikt - Maas hat den richtigen Ton getroffen

Straubing (ots) - Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat am Mittwoch in Jerusalem den richtigen Ton getroffen. Solidarität und Kritik sind kein Widerspruch, erst recht nicht unter Freunden. Denn wer davon überzeugt ist, dass der Freund einen schweren Fehler macht und sich selbst damit in Gefahr bringt, muss versuchen, ihn davon abzubringen. Außerdem ist Kritik an der Regierung keineswegs gleichzusetzen mit Kritik an Israel insgesamt. Denn ein großer Teil der Israelis - Umfragen sagen: die Mehrheit - ist keineswegs einverstanden mit Benjamin Netanjahus Vorhaben, das den ganzen Friedensprozess für lange Zeit beenden und zu neuen Spannungen in der ganzen Region führen kann. Sie werden Maas' Worte gerne vernommen haben.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/122668/4620193OTS: Straubinger TagblattOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell