Nahostexperte zu US-Angriff: 'Kriegsgefahr ist unendlich gestiegen'

BERLIN/BAGDAD (dpa-AFX) - Nach der gezielten Tötung des iranischen Generals Ghassem Soleimani durch die USA fordert der Berliner Politikwissenschaftler Hajo Funke eine Reaktion Deutschlands, um die drohende Eskalation zwischen dem Iran und der US-Regierung abzubremsen.



"Es hängt an den nächsten Monaten. Und die Bundesregierung ist ganz anders als bisher gefordert und darf nicht weiter schweigen", sagte der Nahostexperte am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

"Die Kriegsgefahr ist unendlich gestiegen", sagte Funke. Die Gesamtsituation sei ein dramatischer Aufbau und es hänge an den nächsten Tagen und Monaten um einen Krieg, der nicht kontrollierbar sei, zu vermeiden.

Nach der Tötung Soleimanis in Bagdad hat die oberste Führung in Teheran den USA Vergeltung angedroht. Das könne laut Funke alles Mögliche sein: "Weitere Angriffe auf US-Militärstützpunkte im Irak. Es ist auch denkbar, dass Israel in Mitleidenschaft gezogen wird."

Da Soleimani einer der wichtigsten Repräsentanten der Revolutionsgarde war, sei eine solche Reaktion erwartbar. Dementsprechend habe Trump die Eskalation mit seiner Entscheidung provoziert.

Soleimani, der Kommandeur der iranischen Al-Kuds-Brigaden, war am Donnerstag bei einem US-Raketenangriff nahe dem Flughafen der irakischen Hauptstadt Bagdad getötet worden. Das Pentagon sprach von einem "Akt der Verteidigung". Der Angriff sei auf Anweisung von Präsident Donald Trump erfolgt, um weitere Angriffe auf US-Kräfte zu verhindern. Soleimani habe an Plänen gearbeitet, um US-Diplomaten und Einsatzkräfte im Irak und in der Region zu attackieren./sax/DP/jha