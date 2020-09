Nahost-Konflikt: Abbas fordert vor UN neue Friedenskonferenz

NEW YORK (dpa-AFX) - Im Nahost-Konflikt hat sich Palästinenserpräsident Mahmud Abbas vor den Vereinten Nationen für eine neue Friedenskonferenz ausgesprochen.



UN-Generalsekretär António Guterres solle diese gemeinsam mit dem UN-Sicherheitsrat und dem Nahost-Quartett Anfang nächsten Jahres organisieren, sagte Abbas am Freitag bei seiner vorab per Video aufgezeichneten Rede vor der Generaldebatte der UN-Vollversammlung. Alle beteiligten Parteien sollten daran teilnehmen.

Einen von den USA vorgeschlagenen Plan zur Lösung des Nahost-Konflikts sowie Abkommen zur Aufnahme von Beziehungen zwischen Israel und zwei arabischen Golfstaaten - Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten - lehnte Abbas erneut scharf ab.

Vor dem Hintergrund der Coronavirus-Pandemie findet die 75. Generaldebatte der UN-Vollversammlung in diesem Jahr größtenteils virtuell statt. Die Vertreter aller 193 Mitgliedsstaaten - darunter weit mehr als 150 Staats- und Regierungschefs - sprechen nicht wie normalerweise im UN-Hauptquartier in New York, sondern per vorab aufgezeichneten Video-Reden. Der Beitrag Israels wird am Dienstag erwartet.