Nahles verlangt Koalitionsgipfel im Asylstreit

BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD fordert im Asylstreit ein Spitzentreffen der Koalition vor dem EU-Gipfel Ende Juni in Brüssel.



SPD-Chefin Andrea Nahles sagte am Montag in Berlin, "was wir jetzt in den letzten Wochen erlebt haben, gerade in den letzten Tagen", habe dem Ansehen der Politik in Deutschland und vor allem auch dem Ansehen Deutschlands in Europa geschadet. Sie betonte, "dass eine Einigung zwischen CDU und CSU kein Automatismus für eine Zustimmung der SPD bedeutet". Nahles sagte: "Deswegen rufe ich den Koalitionsausschuss an, noch vor dem Europäischen Rat am 28. und 29. Juni." Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) hatten ihren tagelangen Streit über die Asylpolitik zunächst entschärft./bw/ir/DP/tos