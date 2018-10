Nahles sieht Grund für Schlappe bei Hessen-Wahl in Berlin

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - SPD-Chefin Andrea Nahles hat die Bundespolitik für das schwache Abschneiden ihrer Partei bei der Landtagswahl in Hessen verantwortlich gemacht. "Wir haben gestern ein sehr bitteres Wahlergebnis in Hessen eingefahren", sagte Nahles am Montag im Willy-Brandt-Haus in Berlin. An Thorsten Schäfer-Gümbel und der hessischen SPD habe es nicht gelegen.

Der Wahlkampf in Hessen sei "vorbildlich, hervorragend, auf den Punkt, gut vorbereitet und diszipliniert" gewesen, so Nahles. "Umso schmerzhafter ist das Ergebnis." Es sei klar, dass die Bundespolitik für Gegenwind gesorgt habe. "Wir haben jetzt eine Menge Arbeit vor uns", fügte die SPD-Chefin hinzu. Auf der Parteiebene müsse man sehr viel schneller zu mehr Klarheit kommen. "Es ist uns nicht gelungen, bisher uns ausreichend freizuschwimmen in dieser Regierung als Partei", sagte Nahles mit Blick auf die Große Koalition in Berlin. Das werde eine große Aufgabe in den nächsten Monaten werden. Unterdessen sagte Schäfer-Gümbel, der SPD-Spitzenkandidat bei der Hessen-Wahl war, dass die Wahl am Sonntag "die schwerste Niederlage der hessischen Sozialdemokratie" gewesen sei. "Der Bundestrend hat uns unsere Kampagne verhagelt."

Foto: über dts Nachrichtenagentur