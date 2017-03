Nahles macht Wahlkampf in Frankreich

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) hat angekündigt, sich in den französischen Wahlkampf einzumischen. "Ich mache mir große Sorgen um die französische Wahl und werde mich daher persönlich einsetzen. Zum ersten Mal werde ich privat Wahlkampfhilfe im Ausland leisten", sagte die SPD-Politikerin der "Welt am Sonntag".

Die deutsch-französische Achse sei der "Stabilitätsanker Europas". Das Amt des französischen Präsidenten müsse "in demokratischer Hand" bleiben, so Nahles. Ihre Amtskollegin Myriam El Khomri kandidiere für die Nationalversammlung in Paris, im Montmartre. El Khomri habe sie eingeladen, dort gemeinsam mit ihr Straßenwahlkampf zu machen, so die Bundesarbeitsministerin weiter.

Foto: über dts Nachrichtenagentur