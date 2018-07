Nahles kritisiert US-Botschafter Grenell

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Andrea Nahles hat die Gespräche des US-Botschafters Richard Grenell mit Vertretern der deutschen Automobilindustrie über die Senkung der Einfuhrzölle heftig kritisiert. Der "Welt am Sonntag" sagte die SPD-Vorsitzende: "Mir ist neu, dass Botschafter über derlei Fragen verhandeln. Was sind das für Methoden?" Botschafter Grenell solle endlich lernen, was seine Rolle ist.

"Wenn die amerikanische Regierung mit uns über Zölle reden will, ist das eine Sache zwischen dem Handelsminister in Washington und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Wir sind doch keine Bananenrepublik", sagte Nahles der "Welt am Sonntag".

