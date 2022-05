Nahles beginnt Einarbeitung bei Bundesagentur

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die frühere SPD-Chefin und Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles hat ihre Tätigkeit bei der Bundesagentur für Arbeit aufgenommen. Nahles sei seit Montag im Haus und arbeite sich ein, sagte eine Sprecherin der Bundesagentur am Dienstag in Nürnberg. Die 51-Jährige folgt von August an dem dann scheidenden Vorstandsvorsitzenden Detlef Scheele an der Spitze der Behörde.

Gleichzeitig habe auch Vanessa Ahuja ihre Arbeit in Nürnberg aufgenommen. Die bisherige Abteilungsleiterin im Bundesarbeitsministerium ist neu im Vorstandsgremium der Bundesagentur, das von bisher drei auf vier Posten verstärkt wurde.