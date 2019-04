Nahles: Ungerechtigkeiten in der Arbeitswelt bekämpfen

ERFURT (dpa-AFX) - SPD-Chefin Andrea Nahles hat dazu aufgerufen, Ungerechtigkeiten zwischen Ost und West in der Arbeitswelt zu beseitigen.



"Menschen, die in Ostdeutschland arbeiten, verdienen weniger und haben außerdem mehr Arbeitsstunden und weniger Urlaubsansprüche", sagte Nahles am Samstag bei einem SPD-Ostkonvent in Erfurt. Sie wolle, dass die Menschen in den neuen Bundesländern mehr Gehalt, mehr Urlaub und mehr Anerkennung bekommen. Einer der Gründe für die Situation im Osten sei, dass es zu wenig Tarifverträge gebe. Als Beispiel nannte sie die Pflegebranche./htz/DP/zb