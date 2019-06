Mainz (ots) -Nach der Rücktrittserklärung von Andrea Nahles wird ein neuerSPD-Chef gesucht. Über die personellen Fragen hinaus geht es für dieSPD nach der historischen Niederlage bei der Europa- und Bremen-Wahlauch darum, zu klären, ob sie in der Großen Koalition bleibt und wiesie ihre politischen Ziele umsetzen kann. Olaf Scholz, Vizekanzlerund Bundesfinanzminister, stellt sich diesen Fragen am Montag, 3.Juni 2019, 19.25 Uhr, im ZDF: "Was nun, Herr Scholz?" fragenZDF-Chefredakteur Peter Frey und die stellvertretendeZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten.Olaf Scholz wird unmittelbar nach den Gremiensitzungen der SPDbefragt und dazu Stellung nehmen, wie die SPD ihre künftige Führungaufstellen will.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind ab Montag, 3. Juni 2019, 17.00 Uhr, erhältlich überhttps://presseportal.zdf.de/presse/wasnunhttps://wasnun.zdf.dehttps://heute.dehttps://twitter.com/ZDFheutehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell