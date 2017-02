Nahles: 'Alles gehört auf den Prüfstand'

BIELEFELD (dpa-AFX) - Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) hat für eine grundlegende Überprüfung früherer Arbeitsmarktreformen plädiert.



"Alles gehört auf den Prüfstand", sagte Nahles am Montag am Rande einer Arbeitnehmerkonferenz ihrer Partei in Bielefeld. Mit SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz sei sie in enger Absprache darüber, welche Maßnahmen notwendig seien für mehr soziale Gerechtigkeit. "Dazu gehört, dass wir uns anschauen, ob die Reformen der Vergangenheit noch die richtige Antwort auf die Herausforderungen des Arbeitsmarktes der Zukunft geben." Hauptanliegen dabei müsse sein, Qualifikationen zu erhalten und auszubauen und sie nicht zu verschenken. "Und es geht um die Anerkennung von Lebensleistung." Schulz hatte angekündigt, mit einer Änderung der Agenda 2010 in den Wahlkampf zu ziehen. Laut "Bild"-Zeitung soll Nahles ein Programm vorlegen. Eine Ministeriumssprecherin sagte, sie handele als SPD-Politikerin./bw/DP/stb