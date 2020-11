Nahezu ein Drittel der Besucher der TryTaat-Landingpage fordern Taat-Muster an, Gründer Joe Deighan stellt ausführliches Video-Update bereit

Quelle: IRW Press

TryTaat.com ist eine Landingpage, auf der aktuelle volljährige Tabakraucher in den Vereinigten Staaten ein kostenloses Muster von Taat anfordern können. Die Muster werden zum Zeitpunkt der Einführung von Taat in Ohio, die für Ende November 2020 geplant ist, auf dem Postweg verschickt werden. Nach Aufnahme einer digitalen Marketingkampagne (mit 150.000 US-Dollar Budget) für TryTaat am Freitag, den 30. Oktober ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung