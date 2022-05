Nagarro verzeichnet deutlich mehr Umsatz und Gewinn - Prognose bestätigt

Weitere Suchergebnisse zu "Nagarro SE":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Gute Geschäfte in allen Segmenten haben dem IT-Dienstleister Nagarro im ersten Quartal einen Umsatz- und Gewinnsprung beschert. Der Umsatz stieg im Vergleich zum schwachen Vorjahreszeitraum und dank Zukäufen um 60 Prozent auf 185,5 Millionen Euro, wie das SDax -Unternehmen am Freitag in München mitteilte. Besonders kräftig wuchsen die Erlöse im größten Segment Automotive, Fertigung und Industrie. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte um 56 Prozent auf 28,9 Millionen Euro. Unter dem Strich blieben 13,9 Millionen Euro als Gewinn hängen nach 7,7 Millionen im Vorjahr. Seine Jahresziele bestätigte das Unternehmen./jcf/stk