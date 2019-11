Nagarro eröffnet Connected Enterprise Demo Lab in Österreich

Wien (ots/PRNewswire) - - Lab ist Teil von Nagarros pragmatischerDigitalisierungsstrategie- Praxiserfahrung aus breitem Nagarro-Projektspektrum liefert Inspiration fürDemokonzepteNagarro, ein weltweiter Dienstleister im Bereich Spitzentechnologie für digitaleInnovation und durchschlagende Performance, hat die Eröffnung eines ConnectedEnterprise Demo Lab an seinem Standort Wien bekanntgegeben. In demInnovationslabor können verschiedene Anwendungsfälle mit den neuesten digitalenTechnologien implementiert werden. Das Team von Nagarro hat bereits mehreretechnologische Schlüsselkonzepte (einschließlich Assisted Reality, Blockchain,Machine Learning, Predictive Maintenance und IoT) aus der Praxis in anschaulicheDemos überführt.Die Prototypen dieser Anwendungen wurden an Nagarros internationalemF&E-Kompetenzzentrum entwickelt und werden Kunden am Connected Enterprise Lab inWien zur Verfügung gestellt. Neben den Softwarelösungen können Wearables,Drohnen und verschiedene Sensoren verwendet werden. Sämtliche Anwendungen lassensich auf den Cloud-Plattformen AWS, Google und Microsoft implementieren."Wir bei Nagarro sind überzeugt, dass in einer Welt, wo die natürlichen Grenzenimmer stärker verschwimmen, der Erfolg von kontinuierlichen Informationsflüssenabhängt. Und die erfolgreiche Digitalisierung hält nicht an den Grenzen derAbteilung an", sagte Damianos Soumelidis, Managing Director, Nagarro Austria."Daher verkörpert das Connected Enterprise das übergreifende Konzept desmodernen Unternehmens der Zukunft, in dem digitale Technologien konsistent undfachübergreifend eingesetzt werden, um den nachhaltigen Geschäftserfolgsicherzustellen."Gourmet, Bene und Siemens zählten zu den ersten Gästen nach der erfolgreichenInbetriebnahme des Demo Lab. Die Anwendungsfälle im Demo Lab können je nachInteressen und Sparte des Besuchers ausgewählt werden. Gängige Szenarien sindzum Beispiel Produktion, Logistik, Einkauf und Instandhaltungsprozesse."Im Demo Lab führen wir Anwendungen vor, die funktionieren, die bereitsinternational entwickelt wurden und daher eine sinnvolle, konkrete Ausgangsbasisbieten. Viele Unternehmen können sich so ihr eigenes Szenario besservorstellen", sagte Paul Haberfellner, Managing Director, Nagarro Austria."Die gezeigten Technologiekonzepte sind nicht nur für CIOs und IT-Experten vonInteresse. In den Digitalisierungsprozess müssen alle möglichenEntscheidungsträger und Unternehmenseinheiten einbezogen werden. Aus diesemGrund sind die Demos selbsterklärend, wie zum Beispiel Smart Factory oder SmartWarehouse", sagte Vikas Gandhi, Global Practice Data & AI, Nagarro.Mehrere Kunden, darunter HoloLens, Cookie Factory, Pick & Stock, haben sich imConnected Enterprise Demo Lab exklusive Vorführungen und innovativeAnwendungsfälle angeschaut.Informationen zum Connected Enterprise Demo LabDas Connected Enterprise Demo Lab bietet insgesamt acht Demoszenarien mitDiskussionen bis hin zu konkreten Anwendungsfällen. Potenzielle Kunden könnensich dort ein Bild von Nagarros Innovationsleistung machen. Das Demo Lab legtden Fokus auf zehn der wichtigsten digitalen Technologiekonzepte, einschließlichBlockchain, Machine Learning, Assisted Reality, Internet of Things undPredictive Maintenance.Informationen zu NagarroNagarro entwickelt technologieorientierte, revolutionäre Geschäftsideen fürBranchenführer und Herausforderer. Wenn unsere Kunden schnell Großes bewegenmöchten, kommen sie zu uns. Heute sind wir über 6.000 Experten in 21 Ländern.Gemeinsam sind wir Nagarro, die globale Dienstleistungssparte der in Münchenansässigen Allgeier SE.Ansprechpartner für Medien:Susanne Soumelidissusanne.soumelidis@nagarro.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/844192/Nagarro_Logo.jpgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/134167/4450275OTS: NagarroOriginal-Content von: Nagarro, übermittelt durch news aktuell