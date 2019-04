Nagarro bringt Augmented Reality-Funktionen zu einem von Nokia geführten Konsortium zur 'Factory in a Box 2.0', was eine Supply Chain der nächsten Generation für Industrie 4.0 ermöglicht

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Finanztrends Video zu Nokia



mehr >

- Nagarros Augmented Reality (AR)-Lösung für Industriearbeiterbietet sprachfreie Navigation, die den Einsatz von Händen überflüssigmacht sowie Schritt-für-Schritt-Arbeitsanweisungen auf Smartglass- Darüber hinaus befähigt das AR-Lösungskonzept Arbeiternehmerinnerhalb der "Factory in a Box 2.0" zur Nutzung modernerFertigungsmittel wie 3D-DruckerHannover, Deutschland (ots/PRNewswire) - Nagarro, ein weltweiterAnbieter von High-End-Technologiediensten für bahnbrechendeLeistungen und digitale Innovation, gab heute seinen Zusammenschlussmit Nokia für 'Factory in a Box 2.0' bekannt. Das Lösungskonzept wirdvom 1.-5. April 2019 auf der Hannover Messe präsentiert.Informationen zu 'Factory in a Box 2.0''Factory in a Box 1.0' wurde 2017 von Nokia konzipiert und auf derHannover Messe 2018 vorgestellt. Der Idee liegt der Gedanke zugrunde,Industrie 4.0/Supply Chain 4.0 wo immer es notwendig ist mit agiler,modularer und flexibler Produktion zu unterstützen. Nokias 'Factoryin a Box 2.0' setzt dieses Konzept mit der Integration neuerTechnologien wie moderne 3D-Manufaktur, Robotik und Augmented Realityfort. Die zugrundeliegende Kommunikationsinfrastruktur setzt Nokias5G-Netzwerkkapazitäten wirksam ein.Augmented Reality erweitert die Kapazitäten von Arbeitnehmerninnerhalb der "Factory in a Box 2.0".Nagarros AR-Lösung wird Arbeitnehmern im Inneren der 'Factory in aBox 2.0' die Herstellung fehlerfreier Werkstücke und die Nutzungmoderner Fertigungsmaschinen ermöglichen. Dieses AR-Lösungskonzeptfür die nächste Generation vernetzter Arbeitnehmer überzeugt mitfolgenden Funktionen: Schritt-für-Schritt-Anleitungen,sprachgesteuerte Navigation, Fernverbindungen mit Fachkräften sowiedie Fähigkeit, Notizen zu machen. Die Augmented Reality-Anwendung -die mittels Skylight, Upskills auf vielschichtiger Erfahrungbasierender AR-Softwareplattform, errichtet wurde - befähigtArbeitnehmer dazu, sich in kürzester Zeit mit kundenspezifischenFertigungsprozessen auf hochentwickelten Anlagen vertraut zu machenund diese zu übernehmen. Die Hannover Messe präsentiert die Lösungauf drei verschiedenen Smartglasses - Glass Enterprise Edition,Realwear HMT-1 und Vuzix M300.Informationen zu Nagarro:Nagarro bietet Branchenführern und Herausforderern technologischorientierte revolutionäre Geschäftsideen. Wenn unsere Kunden schnellGroßes bewegen möchten, wenden sie sich an uns. Wir vereinen Design,Digitalität und Datenmaterial, um sie dabei zu unterstützen, sich vomWettbewerb abzuheben. Wir zeichnen uns durch unsere Agilität,Vorstellungskraft und bedingungslosen Einsatz für die geschäftlichenErfolge unserer Kunden aus. Zur Zeit zählen wir über 5000 Expertenaus 21 Ländern. Gemeinsam sind wir Nagarro, die globaleDienstleistungssparte der sich in München befindlichen Allgeier SE.Informationen zu NokiaWir schaffen Technik, die die Welt verbindet. Wir entwickeln undliefern das industrieweit einzige global zugänglicheEnd-to-End-Portfolio an Netzwerkausrüstung, Software, Services undLizenzvergabe. Zu unseren Kunden zählenKommunikationsdienstleistungsabieter, deren kombinierte Netzwerke 6,1Milliarden Abonnements unterstützen sowie Unternehmen aus sowohlPrivat- als auch Staatssektor, die zwecks gesteigerter Produktivitätund optimierter Lebensqualität auf unser Netzwerkportfoliozurückgreifen.Durch unsere Forschungsteams, wie unter anderem die internationalrenommierten Nokia Bell Labs, befinden wir uns dazu in der Lage,schnellere und sicherere End-to-End-Netzwerke zu übernehmen, dieLeben, Wirtschaftssysteme und Gesellschaften revolutionieren. Wir vonNokia befolgen die höchsten ethischen Business-Standards, während wirTechnologie mit sozialorientierten Zwecken, Qualität und Integritätschaffen.nokia.com (https://www.nokia.com/)Logo: https://mma.prnewswire.com/media/844192/Nagarro_Logo.jpgPressekontakt:Megha JhaNagarro+91-9811799684megha.jha@nagarro.comOriginal-Content von: Nagarro, übermittelt durch news aktuell