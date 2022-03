Nagarro-Aktie: Vorläufige Zahlen veröffentlicht!

Was Sie wissen müssen

Nach ungeprüften und vorläufigen Zahlen wird der Umsatz von Nagarro für das Jahr 2021 voraussichtlich in der Größenordnung von 546 Mio. EUR statt der zuletzt prognostizierten Zahl von 535 Mio. EUR liegen. Die Bruttomarge wird voraussichtlich in der Größenordnung von 28,3 % liegen, während die letzte Prognose 28 % betrug. Die bereinigte EBITDA-Marge wird voraussichtlich in der Größenordnung ...



