Naga Group: Kurs hebt auf 6,40 Euro ab – SDler jubeln!

+73% in kürzester Zeit lautet das Fazit nach der vergangenen Börsenwoche. Nach mehreren exklusiven Live-Chat-Hinweisen um 3,70 Euro brach der brodelnde Naga-Vulkan (WKN: A161NR) schwungvoll aus. Heute geht es bis auf 6,40 Euro – Tendenz weiter bullish!

Operativ startet die Naga Group ähnlich famos in 2021 wie an der Börse. Nagas Tradingportal erfreut sich schlagartig wachsender Beliebtheit. In Summe konnte das Handelsergebnis im Januar um ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.