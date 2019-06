Naga Group: Keine Reaktion, trotz Boom!

Aktien der Bitcoin Group (WKN: A1TNV9) setzen im Zuge des neuen Kryptowährungs-Booms zu Höhenflügen an, die Aktie der Naga Group AG (WKN: A161NR) zieht ihre Kreise nahe Rekordtief. Unter 1 Euro Kurswert ist das Papier gerutscht. Da hilft kaum – wie am Montag bekannt gegeben – dass die Naga Group 2018 voraussichtlich mit einem positiven EBITDA in Höhe von 0,3 Millionen Euro abschließen wird. Nach Steuern steht für das vergangene Jahr aller Wahrscheinlichkeit nach ein Verlust von etwa -4 Millionen Euro.

Sowohl EBITDA als auch Nachsteuerergebnis liegen unter den Vorjahreszahlen von 2,9 Millionen Euro respektive -2,2 Millionen Euro. Auf frisches Geld via einer Finanzierung will Naga ausdrücklich verzichten. Im Rahmen der im April publik gemachten Neuausrichtung möchte sich das Krypto-Startup zukünftig vorrangig auf die „profitable Social Investing Platform Naga Trader“ konzentrieren und versuchen, das wieder positive Umfeld bei digitalen Währungen zu nutzen.

