Naga Group: Nach +63% – wir nehmen Gewinne mit!

Die „positive Überraschung“, über die ich in Bezugnahme auf die Zahlenvorlage der Naga Group (WKN: A161NR) am 10. Januar berichtete, zeigt sich nun in steigenden Kursen. Innerhalb weniger Tage gewinnt die Naga-Aktie im Tradegate-Handel von rund 60 auf 98 Cent heute in der Spitze.

Die Naga Group profitiert von den Umbaumaßnahmen und dem in diesem Zuge eingeführten Angebot des gebührenfreien Aktienhandels für Kunden auf ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.