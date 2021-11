Näktergal, der Anbieter einer innovativen Kreditplattform, sichert sich 1 Mio. EUR für die weitere Expansion in Europa / Markteintritt in Deutschland in den kommenden Monaten geplant

Stockholm/München (ots) -Das schwedische Fintech-Unternehmen Näktergal, das Finanzinstitute mit cloudbasierten Plattformlösungen für die digitalisierte Kreditvergabe unterstützt, hat in seiner letzten Kapitalrunde unter der Führung von Katalysen & Partners 1 Mio. EUR eingenommen. Weitere namhafte Investoren sind Stefan Backlund, ehemaliger Vice President Marketing & Communications bei Trustly, Jon Wimmercranz, ehemaliger Group CMO bei Bambora, sowie die Fintech-Veteranin Anette Tånneryd. Die neue Finanzierung wird die weitere Expansion in Europa beschleunigen - das Unternehmen plant bereits den Markteintritt in Deutschland in den kommenden Monaten - und die Entwicklung der cloudbasierten Kreditplattform unterstützen, um die Transformation von Finanzinstituten weltweit voranzutreiben.Das schwedische Fintech-Unternehmen Näktergal, das Finanzinstitute mit cloudbasierten Plattformlösungen für die digitalisierte Kreditvergabe unterstützt, hat in seiner letzten Kapitalrunde unter der Führung von Katalysen & Partners 1 Mio. EUR eingenommen. Weitere namhafte Investoren sind Stefan Backlund, ehemaliger Vice President Marketing & Communications bei Trustly, Jon Wimmercranz, ehemaliger Group CMO bei Bambora, sowie die Fintech-Veteranin Anette Tånneryd. Die neue Finanzierung wird die weitere Expansion in Europa beschleunigen - das Unternehmen plant bereits den Markteintritt in Deutschland in den kommenden Monaten - und die Entwicklung der cloudbasierten Kreditplattform unterstützen, um die Transformation von Finanzinstituten weltweit voranzutreiben.Die Plug-and-Play-Cloud-Banking-Plattform von Näktergal ersetzt veraltete Bankentechnologie und macht die Kreditvergabe für Banken und Endkunden gleichermaßen effizienter und einfacher. Die Lösung des schwedischen Fintechs unterstützt Kunden in Teilen des Prozesses oder komplett durchgängig, so dass sie leicht für verschiedene Organisationen angepasst werden kann. Das Unternehmen hat seit seinem Start im Jahr 2015 insgesamt 2 Mio. EUR eingeworben, wobei die Kunden von Privatbanken bis hin zu Hypotheken-Startups in Schweden und Finnland reichen.Peter Almberg, CEO von Katalysen & Partners, sagt:"Wir arbeiten jetzt seit sieben Monaten mit Näktergal zusammen und ich bin sehr beeindruckt von den Leistungen des Näktergal-Teams und seinen Produkten. Wir sind bereits aktiv an Gesprächen mit Banken in Deutschland beteiligt und freuen uns darauf, dass Näktergal mit wehenden Fahnen den deutschen Markt betritt."Die Pandemie hat die Nachfrage nach einer reibungslosen digitalisierten Kreditvergabe weiter angekurbelt und den Bedarf an Näktergals Plattformlösungen deutlich erhöht. Die neue Finanzierung wird Näktergal dabei unterstützen, auf die gestiegenen Marktanforderungen zu reagieren.Erik Bennerhult, CEO und Mitbegründer von Näktergal, kommentiert:"Ich hatte schon immer die Vision, die alte Bankentechnologie durch eine intuitive und effiziente Kreditplattform zu ersetzen, die die Art von personalisierter und schneller Nutzer-Erfahrung bietet, die KundInnen im Zeitalter der Cloud erwarten. Wir befinden uns jetzt an einem Wendepunkt, an dem größere Bankinstitute die Art und Weise, wie sie ihre Kreditvergabe betreiben, verändern müssen. Näktergal ist für diesen Wandel gut aufgestellt. Mit der neuen Finanzierung und einem soliden Risikopartner sind wir nun bestens gerüstet, um unser Geschäft in Europa weiter auszubauen, wobei Deutschland für Näktergal der nächste Schritt sein wird."Anfang dieses Jahres schloss Näktergal eine kleinere Finanzierungsrunde ab, um eine neue Beratungssparte zu gründen . Näktergal Consulting startete Anfang Juni dieses Jahres und ist bereits auf ein Team von vier MitarbeiterInnen angewachsen, die Finanzinstitute bei Finanzprojekten mit großen Datenmengen unterstützen."Wir haben Consulting als Ergänzung zu unserer Plattform ins Leben gerufen, um unsere neuen und potenziellen Kunden bei der Umstellung ihrer alten Prozesse auf mehr digitale Abläufe zu unterstützen. Der Service wurde sehr gut angenommen und hat uns die Expansion erleichtert", so Erik Bennerhult weiter.Pressekontakt:Sarah KokChief Marketing Officer+46 733691539sarah.kok@naktergal.techAnton MarticRotwand Digitale PR GmbH+49 (0) 89 7167223-10anton.martic@rotwand.netOriginal-Content von: Näktergal, übermittelt durch news aktuell