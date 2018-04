Köln (ots) - Allen Grund zur Freude hatte VOX bei der gestrigen(10.04.2018) Verleihung der International Emmy Kids Awards in Cannes.Die erste fiktionale Eigenproduktion des Senders "Club der rotenBänder" gewann den begehrten Preis in der Kategorie "Kids: Series"und setzte sich damit gegen drei weitere internationale Serien durch."Club der roten Bänder" war von November 2015 bis Dezember 2017bei VOX zu sehen und entwickelte sich zu einer absolutenErfolgsserie: Insgesamt erreichte die bewegende Trilogie rund um Leo(Tim Oliver Schultz), Emma (Luise Befort), Jonas (Damian Hardung),Toni (Ivo Kortlang), Alex (Timur Bartels) und Hugo (Nick JuliusSchuck) hervorragende Marktanteile von bis zu 16,0 Prozent (14 bis 59Jahre) bzw. 19,5 Prozent (14 bis 49 Jahre) und bis zu 3,37 Mio.Zuschauer ab 3 Jahren. Bei den ganz jungen Zuschauern war die Seriebesonders erfolgreich: Bis zu 43,9 Prozent Marktanteil erzielte "Clubder roten Bänder" bei den 14- bis 29-jährigen Frauen. Doch dieGeschichte rund um die sechs Jugendlichen im Krankenhaus begeistertenicht nur Fans, sondern auch Kritiker: Die Hit-Serie, die Bantry BayProductions GmbH & Co. KG im Auftrag von VOX produzierte, wurde unteranderem mit dem Deutschen Fernsehpreis, dem Jupiter-Award, demGrimme-Preis, dem New Faces Award, dem Deutschen Schauspielerpreis,dem Bayerischen Fernsehpreis und dem Eyes & Ears Award ausgezeichnet.Mit dem International Emmy Kids Award kommt jetzt eine weitere großeAuszeichnung für das beliebte VOX-Format hinzu.Nach drei Staffeln endete "Club der roten Bänder" am 11. Dezember2017 mit einem emotionalen Finale. Doch die Fans dürfen sich auf einWiedersehen mit den Hauptdarstellern und dem Club freuen: "Club derroten Bänder" wird ab dem 14.2.2019 auf den Kinoleinwänden zu sehensein. Der Film erzählt die Vorgeschichte der Charaktere und zeigt wieLeo zum kämpferischen Helden wird.Quelle Quoten: AGF/GfK/DAP TV Scope/MG RTL D Forschung und MärktePressekontakt:Mediengruppe RTL Deutschland GmbHVOX KommunikationKarina HeinzTelefon: 0221-456 74409Fotowünsche:VOX BildredaktionLotte LilholtTelefon: 0221-456 74280Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell