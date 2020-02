Unterföhring (ots) - Heiß auf mehr? Hendrik aus Köln hat in der ProSieben-Show"Schlag den Besten" die langanhaltende Siegesserie von "Alleskönner" Robinbeendet - und 50.000 Euro gewonnen. Jetzt will der 27-Jährige erneut gewinnen:In der nächsten Ausgabe von "Schlag den Besten" - am Dienstag, 11. Februar, um20:15 Uhr auf ProSieben - trifft Hendrik auf den Sportsoldaten Alexander (29)aus Berlin. Kann der Kölner seinen Gewinn verdoppeln?"Schlag den Besten" Bei "Schlag den Besten" treten zwei Allround-Talente inunterschiedlichen Spielen gegeneinander an. Dabei geht es um Wettkampf undFitness, um Köpfchen und Geschick. Dem Gewinner winken pro Ausgabe 50.000 Euro.Und noch viel mehr: Der Sieger oder die Siegerin darf in der darauffolgendenShow wieder antreten - und kann erneut gewinnen. Elton moderiert, Ron Ringguthkommentiert. Produziert wird "Schlag den Besten" von Raab TV."Schlag den Besten", 11. Februar, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentMichael BennTel. +49 89 9507-1188Michael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktionJan IslingerTel. +49 89 9507-1175Jan.Islinger@ProSiebenSat1.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/25171/4515766OTS: ProSiebenOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell