Nächster G7-Gipfel in Québec in Kanada

TAORMINA (dpa-AFX) - Der nächste G7-Gipfel wird kommendes Jahr in der Region Charlevoix in der kanadischen Provinz Québec stattfinden.



Das sagte der kanadische Regierungschef Justin Trudeau am Samstag zum Abschluss des G7-Gipfels auf Sizilien. Nach Italien übernimmt Kanada im kommenden Jahr die Präsidentschaft für die Gruppe der sieben führenden Industrienationen, zu denen auch Deutschland, die USA, Frankreich, Großbritannien und Japan gehören. "Ich bin sicher, dass sich meine Amtskollegen genauso in die Region verlieben werden, wie es Kanadier seit Generationen tun", sagte Trudeau./reu/DP/zb