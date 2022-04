Nächster Earth Token NXTT Notierung an der MEXC Global Exchange

Finanztrends Video zu XBT/EUR (Bitcoin / EURO)



mehr >

Budapest (ots/PRNewswire) -Das drittgrößte Metaverse, Next Earth (https://nextearth.io/?utm_source=bitcoinist&utm_medium=article&utm_campaign=mexc), scheint unaufhaltsam zu sein. Wie in einem kürzlich erschienenen Business Insider-Artikel (https://www.businessinsider.com/how-to-earn-profits-next-earth-metaverse-token-architect-crypto-2022-4?utm_source=bitcoinist&utm_medium=article&utm_campaign=mexc)beschrieben wurde, hat die Plattform mit über 230.000 Nutzern und einer Vielzahl aufregender neuer Funktionen ein enormes Wachstum verzeichnet. Der heutige Tag war der Moment, auf den ihre Gemeinschaft gewartet hat: Die Notierung von Next Earth an der MEXC Global Exchange (https://www.mexc.com/), einer der größten Kryptobörsen. Laut Coingecko wird MEXC, die fünftgrößte Kryptowährungsbörse, die Liquidität für den 2 Monate alten Token erhöhen.MEXC ist ein benutzerfreundlicher Anbieter von digitalen Vermögenswerten mit einem täglichen Handelsvolumen von über 3,6 Milliarden Dollar, und die Börsennotierung bietet Next Earthians eine großartige Gelegenheit, NXTT-Token zu handeln.„Wir sind bei der Gestaltung und dem Timing der Meilensteine für unseren Token sehr strategisch vorgegangen. Nach 2 Monaten ist dies der perfekte Zeitpunkt, um NXTT der globalen Krypto-Community vorzustellen und MEXC ist der perfekte Partner dafür. Wir haben das Team seit dem Token-Launch erheblich vergrößert und schalten jetzt einen Gang höher, um NXTT zum Metaverse-Token mit dem größten Nutzen zu machen. Die ersten Entwicklungen für Utility werden der Launchpad-Rat und das Staking sein, die es den Token-Inhabern ermöglichen, Führungsaufgaben zu übernehmen und Belohnungen zu verdienen", sagte David Taylor, Token-Architekt.Um den Mitgliedern der NXTT-Community für ihre Unterstützung zu danken, gibt es 1.140.000 NXTT zu gewinnen.Vom 11. April, 15 Uhr UTC, bis zum 15. April, 15 Uhr UTC, können die Nutzer zwei Arten von Preisen gewinnen: Hauptpreise und Teilnahmepreise.Darüber hinaus wird MEXC Global eine von Next Earth initiierte Börsenkampagne starten, bei der die Nutzer Token einsetzen können, um für ein bestimmtes Ziel abzustimmen. In der Kickstarter-Aktion können die Nutzer abstimmen, um 3,1 Millionen NXTT in Form von Airdrops zu gewinnen.Schließlich wird MEXC vom 18. bis 20. April eine MX DeFi-Session mit Next Earth starten, um das Mining von NXTT-Tokens zu ermöglichen. Während dieser Kampagne können die Benutzer MX und NXTT einsetzen, um eine Liquiditätsrendite auf NXTT zu erzielen.Dies sind spannende Gelegenheiten, sich für Next Earth zu engagieren und wertvolle Preise zu gewinnen. Die vollständigen Bedingungen finden Sie auf der MEXC (https://www.mexc.com/register?inviteCode=1AwWh)-Website.Pressekontakt:Für Presseanfragen kontaktieren Sie bitte Fruzsina Lederer,fruzsina.lederer@codecluster.io,+(36)309141467 oder @ledererfruzsi auf Telegram.Original-Content von: Next Earth, übermittelt durch news aktuell