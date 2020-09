Nächster Börsencrash: So kannst du 10.000 € chancenreich investieren!

Willst du beim nächsten Börsencrash einen Betrag von 10.000 Euro chancenreich investieren? Falls ja, dann wagst du definitiv einen größeren Schritt. Bei dem investierten Geld handelt es sich schließlich nicht gerade um eine kleinere Summe.

Wie man das Geld investiert, ist die eine Sache. Man kann diesen Betrag gerade in volatilen Zeiten in kleinere Tranchen aufteilen, um möglichst gewichtet in eine Korrektur hineinzuinvestieren. Allerdings ist das heute nicht unser Thema.

Nein, denn heute wollen wir einmal schauen, worein man als Foolisher Investor 10.000 Euro investieren kann. Wenn du mich fragst, besitzt du drei sehr attraktive Wahlmöglichkeiten.

1. ETFs

Wenn du den Markt nicht schlagen kannst oder willst, dann sei einfach der Markt. Etwas, das sich eigentlich recht einfach anhört. Und unterm Strich auch ist: Kostengünstige und marktbreite ETFs können die Lösung sein, um 10.000 Euro in einer Korrektur chancenreich zu investieren.

In welchen Index man investieren sollte? Auch das ist eine Frage, die Geschmackssache sein könnte. Wer es jedoch besonders marktbreit haben möchte, der kann den MSCI World oder auch den S&P 500 wählen. Beide Indizes sind schon alleine was die Anzahl der Aktien angeht, sehr breit aufgestellt.

Die letzte Korrektur beziehungsweise der Crash vom März hat dabei gezeigt: Wer in einer sehr volatilen Phase selbst in ETFs investiert, kann eine solide Rendite einfahren. Natürlich besteht die Chance, über Jahre und Jahrzehnt eine marktübliche Durchschnittsrendite zwischen 7 und 9 % zu erhalten. Wie wir in Anbetracht der Performance der letzten Wochen und Monate sehen können, kann die Erholung nach einem Crash allerdings auch schnell deutlich zweistellig von der Rendite her ausfallen.

2. Dividendenaktien

Ein zweiter Weg, um 10.000 Euro renditestark und chancenreich zu investieren, können außerdem Dividendenaktien sein. 10.000 Euro sind dabei ein Betrag, mit dem man als Investor grundsätzlich auch diversifizieren und das Risiko streuen kann. So wären beispielsweise zehn verschiedene Positionen mit jeweils 1.000 Euro möglich.

In einem Crash beziehungsweise einer Korrektur gibt es viele starke Dividendenaktien mit einem attraktiven Discount. Im März beispielsweise besaßen selbst zuverlässige und historisch starke Ausschütter plötzlich wieder Dividendenrenditen von 5 oder teilweise auch 6 %. Das ist eine Phase, in der man seine passiven Einkünfte ordentlich aufbessern kann.

Wichtig ist trotzdem, dass man als Investor auf Stabilität und eine nachhaltige Dividende achtet. Auch ein solcher Mix ist jedoch möglich, wenn man als Investor auf das Ausschüttungsverhältnis und die letzten Quartalszahlen achtet.

3. Wachstumsaktien

Ein weiterer attraktiver Weg können außerdem wachstumsstarke Aktien sein. Auch hier gilt zunächst: Mit 10.000 Euro ist ein diversifiziertes, vielleicht etwas konzentriertes Portfolio möglich. Der Betrag reicht jedenfalls aus, um die Chancen ein wenig zu streuen.

Wachstumsstarke Aktien werden in Korrekturen und Crashs ebenfalls wieder preiswerter gehandelt. Die hohe Bewertung führt teilweise dazu, dass diese Aktien noch deutlicher abverkauft werden. Auch das konnte man im Crash zu Anfang des Jahres erkennen.

Die starken Wachstumstrends hinter den Aktien führen jedoch häufig dazu, dass die Unternehmen dahinter weiterwachsen. Und sich die Aktien in der Folge schneller wieder erholen. Auch das konnten wir im Nachgang der ersten Crashwelle gut beobachten. Und entsprechend könnten Wachstumsaktien ebenfalls ein cleverer Ansatz sein.

ETFs, Dividenden, Wachstum: Es ist dein Weg!

Letztlich musst du entscheiden, wie du mit 10.000 Euro starten oder investieren möchtest. ETFs, Dividendenaktien oder auch starke Wachstumsaktien könnten Optionen sein. Mit 10.000 Euro hast du grundsätzlich die Qual der Wahl.

