Nächste Sensation bei BioNTech! Erste Massenimpfung in 19 Tagen!

Selbst am Sonntag geht es BioNTech richtig rund. Wie soeben bekannt wurde, rechnet man bei BioNTech und Pfizer am 10. Dezember mit einer Notfallzulassung für den Impfstoff BNT162B2 in den USA. Sobald diese Notfallzulassung durch die FDA erteilt wird, kann mit den Impfungen begonnen werden.

Nach einem starken Wochenausklang konnte die BioNTech-Aktie auch im heutigen Sonntagshandel beim Broker Lang & Schwarz weiter zulegen. Es ist also gut möglich, dass sich der Höhenflug morgen fortsetzt. Als vorerst letzter charttechnischer Widerstand trifft die Aktie bei 102,76 US-Dollar auf das bisherige Allzeithoch.

Fazit: Sollten Anleger bei BioNTech jetzt noch einsteigen? Oder ist es eher an der Zeit, Kasse zu machen? Wir haben die Aktie angesichts der neuen Meldungen genau unter die Lupe genommen. Herausgekommen ist ein brandaktueller Sonderreport, den Sie hier abrufen können.