Nächste Generation Ford Fiesta ST steht in Genf im Mittelpunkt der Ford Performance-Familie (FOTO)

Köln (ots) -- Weltpremiere: Neuer Ford Fiesta ST mit 147 kW (200 PS) starkemEcoBoost-Dreizylinder mit 1,5 Liter Hubraum- Europa-Debüt: Ford GT in der '66 Heritage Edition zeigt sichSeite an Seite mit dem Ford GT-Rennwagen, der 2016 die 24Stunden von Le Mans gewonnen hat- Sofort bestellbar: Ford schickt mit dem Mustang "Black Shadow"ein Sondermodell der Sportwagenlegende ins Verkaufsrennen- Erfolgsgeschichte: Ford Performance-Modellpalette legte 2016 einNeuzulassungsplus von 60 Prozent gegenüber dem Vorjahr hin- Tradition: Ford zeigt in Genf seltene Motorsport-Derivate ausseiner RennsporthistorieFord schickt auf dem diesjährigen Automobilsalon von Genf dieumfangreichste Palette an Ford Performance-Fahrzeugen seinerbisherigen Unternehmensgeschichte an den Start - darunter alsWeltpremiere den brandneuen Ford Fiesta ST mit 147 kW (200 PS)*starkem 1,5-Liter-Dreizylinder-EcoBoost-Turbomotor undBenzin-Direkteinspritzung. Diese nächste Generation Ford Fiesta STkommt Anfang 2018 als Dreitürer und in einer fünftürigen Versionsowie mit einer nochmals größeren Vielfalt an Ausstattungs- undIndividualisierungsoptionen auf den Markt. Der komplett neuentwickelte 1,5-Liter-Motor überzeugt mit einer bislang unerreichtenKombination aus Kraftentfaltung und Kraftstoffeffizienz. Der Kleinsteunter den Sportmodellen von Ford steht für die gleicheleistungsorientierte Mentalität wie seine größeren Brüder, angefangenvon den Benziner- und Dieselderivaten des Ford Focus ST* über denFord Focus RS* mit 257 kW (350 PS) und Ford Performance-Allradantriebbis hin zur Ikone Ford Mustang* und dem neuen Ford GT*1). Der über440 kW (647 PS) starke Kohlefaser-Superathlet tritt vom 9. bis 19.März erstmals in der "'66 Heritage Edition" vor das GenferMessepublikum."Bezahlbaren Zugang zu sportlichen Fahrleistungen bieten - diesgehört bei Ford zu den Kernelementen unserer Arbeit", betont JimFarley, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von Ford Europa."Dabei gilt für die nächste Generation Ford Fiesta ST mit ihrenverschiedenen Fahrmodi bis hin zur aktiven Aerodynamik des Ford GT:Dank ihrer Innovationen bringen unsere Performance-Modelle dieFaszination unserer Rennwagen für unsere Kunden auf die Straße."Ford nutzt die Performance-Familie traditionell alsInnovationslabor, in dem fortschrittliche Materialien, Komponentenund Technologien entwickelt werden, die dann auch den übrigenSerienmodellen der Marke zugutekommen. Dies betrifft die BereicheAerodynamik und Leichtbau ebenso wie Elektronik, Kraftübertragung undVerbrauchseffizienz.Fast 44.000 Neuzulassungen für Ford Performance-Fahrzeuge inEuropaGegenüber dem Vorjahreszeitraum legten die FordPerformance-Fahrzeuge im Januar 2017 europaweit um 14 Prozent zu.Damit setzen sie einen höchst erfolgreichen Trend fort: 2015verzeichnete Ford mit seinen sportlichen Modellen ein Plus von 62Prozent gegenüber dem Vorjahr, 2016 betrug das Wachstum 60 Prozent.Insgesamt konnte der Konzern im vergangenen Jahr für Ford Fiesta ST,Ford Focus ST und RS sowie Ford Mustang 43.800 Neuzulassungenverzeichnen.Vorhang auf: Weltpremiere für den neuen Ford Fiesta STMit der dritten Generation des Ford Fiesta ST halten erstmals einDreizylindermotor sowie verschiedene Fahrprogramme Einzug in densportlichen Kleinwagen. Der komplett neu entwickelteEcoBoost-Turbobenziner mit 1,5 Liter Hubraum mobilisiert 147 kW (200PS)* sowie ein maximales Drehmoment von 290 Newtonmeter. Aus demStand katapultiert er die nächste Generation Ford Fiesta STvoraussichtlich in 6,7 Sekunden auf Tempo 100. Ein Novum für einenDreizylinder ist die kraftstoffsparende Zylinder-Abschaltung sowiedie Kombination aus Saugrohr- und Benzin-Direkteinspritzung mithochmoderner Turbo-Aufladung. Das Ergebnis - eine bemerkenswerteLeistungsentwicklung - geht Hand in Hand mit sportlich-direktemAnsprechverhalten und weiter verringerten CO2-Emissionen.Die nächste Generation Ford Fiesta ST präsentiert sich sportlicherdenn je. Erstmals kann der Fahrer in dem sportlichen Top-Modell derErfolgsbaureihe zwischen drei unterschiedlichen Fahrmodi wählen:"Normal", "Sport" und "Track". Dabei werden neben demAnsprechverhalten des Motors auch die Lenkung sowie dieRegelsensibilität der dreistufigen ElektronischenStabilitätskontrolle (ESC) angepasst. Das Ergebnis: Die nächsteGeneration Ford Fiesta ST überzeugt auf kurvenreichen Landstraßen undschnellen Autobahnetappen ebenso wie auf der Rennstrecke mit hohemFahrspaßpotenzial. Zum emotionalen Fahrerlebnis tragen auch dasElectronic Sound Enhancement (ESE) bei, also der elektronischeSound-Verstärker des Motorklangs, sowie die aktive Sport-Abgasanlage.Abhängig vom jeweiligen Fahrprogramm klingt der1,5-Liter-Dreizylinder jeweils anders und sorgt somit auch akustischfür ein beeindruckendes Erlebnis."Die nächste Generation Ford Fiesta ST ist ihrer Philosophie treugeblieben und kombiniert hochmoderne Technologie-Lösungen mit eineminnovativen Antriebsstrang und einem sensibel ansprechendenFahrwerk", betont Joe Bakaj, als Vizepräsident von Ford Europaverantwortlich für die Produktentwicklung. "Mit seinenunterschiedlichen Fahrprogrammen und dem innovativenEcoBoost-Dreizylinder sorgt dieses Auto für eine neue Dimension vonFahrspaß. Dabei kombiniert er beeindruckende Performance undfaszinierende Fahrleistungen mit wegweisender Effizienz."Seite an Seite: Die Renn- und Serienversion des spektakulären FordGTDer Supersportwagen Ford GT in der sehr seltenen "'66 HeritageEdition" feiert auf dem Genfer Automobilsalon sein Europa-Debüt. Mitder limitierten Sonderserie erinnert Ford an den GT40 Mk II, mit demBruce McLaren und Chris Amon vor über 50 Jahren bei den 24 Stundenvon Le Mans siegten. Die "'66 Heritage Edition" zeichnet sich durchdie exklusive Lackierung "Shadow Black" aus, die sowohl in Metallicals auch in mattem Farbton zur Verfügung steht. SilberneRacing-Dekorstreifen und exklusive Anbauteile aus dem superleichenWerkstoff Karbon setzen zusätzliche Akzente. Weiteres Merkmal der"'66 Heritage Edition" ist die Startnummer 2 auf der Fronthaube undden Türen. Den eindrucksvollen Auftritt unterstreichen auch dieeinteiligen, goldfarbig lackierten und mit schwarzen Radmutternversehenen Aluminium-Schmiederäder im 20-Zoll-Format.Einheitlich für alle Ford GT gilt: Sie besitzen ein digitales,zehn Zoll großes und hochmodernes Instrumenten-Display. In dessenGrafik flossen Erfahrungen aus dem Rennsport ein, um dieAufmerksamkeit der Fahrer so wenig wie nötig abzulenken. Je nachgewähltem Fahrmodus "Normal", "Wet", "Sport", "Track" und "Vmax"nimmt es zudem ein eigenständiges Layout an.Mit einer Leistung von mehr als 600 PS und einem maximalenDrehmoment von über 700 Newtonmeter ist der 3,5 Liter großeSechszylinder-Bi-Turbo das bisher stärkste EcoBoost-Serien-Aggregatvon Ford überhaupt. Der Motor beschleunigt den mit einemKohlefaser-Chassis sowie einer aktiven Aerodynamik ausgerüsteten FordGT auf eine Höchstgeschwindigkeit von 347 km/h. Nie zuvor war einFord-Serienmodell schneller. Kaum jemals zuvor konnte ein Sportwagenvon Ford aber auch so rasch internationale Rennerfolge erringen, dennbei seiner Rückkehr zu den 24 Stunden von Le Mans hat der neue FordGT im Juni 2016 auf Anhieb die Klasse LM GTE Pro gewonnen - exakt 50Jahre nach dem legendären Dreifachsieg des Ford GT von 1966. Dersiegreiche Ford GT des Teams Ford Chip Ganassi Racing gehört auf demGenfer Messestand von Ford (Halle 5) zu den Ausstellungsstücken.Auch in dieser Saison tritt Ford wieder mit vier Rennversionen desGT beim weltberühmten Le Mans-Langstreckenklassiker an (17. und 18.Juni).Der legendäre Ford Mustang startet mit einem attraktivenSondermodell durchDer Ford Mustang zeigt sich dem Genfer Messepublikum mit einemneuen und besonders hochwertig ausgestatteten Sondermodell, das absofort europaweit bestellt werden kann - der "Black Shadow Edition".Der "Black Shadow" ist exklusiv in Verbindung mit dem5,0-Liter-V8-Motor verfügbar und zwar sowohl in Kombination mit einemAutomatik- als auch mit einem 6-Gang-Schaltgetriebe. BeideKarosserie-Varianten, Fastback und Convertible, können als "BlackShadow Edition" geliefert werden.Zu den Highlights der Serienausstattung gehören dassprachgesteuerte Ford Navigationssystem inklusive Ford SYNC 3 mitAppLink und acht Zoll großem Touchscreen, das Premium-Sound-Systemmit 12 Lautsprechern, die Premium-Polsterung in Leder-Optik mitklimatisierten Vordersitzen, die exklusive Türverkleidung "SoftTouch", der exklusive Armaturenträger in Leder-Optik sowie dasPark-Pilot-System hinten. Markante Elemente des Außendesigns der"Black Shadow Edition" sind schwarze Design-Streifen im unterenTürbereich und an den Power-Domes der Motorhaube, exklusive "BlackShadow" 19-Zoll-Leichtmetallräder in Schwarz, ein schwarz abgesetztesMustang-Emblem im Kühlergrill sowie ebenfalls Schwarz ausgeführte"5.0"-Applikationen auf den vorderen Kotflügeln.Das Sondermodell "Black Shadow Edition" ist in vier frischenAußenfarben erhältlich: Race-Rot, Atoll-Blau, California-Gelb sowieArktis-Weiß. Trotz umfangreicher Ausstattung konnte es sehr attraktivgepreist werden: die Fastback-Version in Verbindung mit der manuellen6-Gang-Schaltung startet bereits bei 46.250 Euro."Der Mustang hat gezeigt, dass er auch auf den anspruchsvolleneuropäischen Straßen bestehen kann", betont Roelant de Waard, alsVizepräsident von Ford Europa zuständig für Marketing, Sales &Services. "Als 'Black Shadow Edition' werden sich noch mehr Menschennach ihm umdrehen. Sondermodelle gehören seit mehr als 50 Jahren zurGeschichte dieses legendären Sportwagens, diese Tradition setzen wirjetzt auch in Europa fort."Weitere Highlights auf dem Ford-Stand in GenfWeitere Highlights auf dem Genf-Stand von Ford setzen diesportlichen Derivate der Ford Focus-Baureihe. Der fünftürige RSvereint einen 257 kW (350 PS) starken Vierzylinder-Turbomotor mit demFord Performance-Allradantrieb. Zu den frei wählbaren Fahrprogrammengehört auch der sogenannte Drift-Modus, der auf abgesperrtenRennstrecken ein gut kontrollierbares Übersteuern erleichtert.Den ST bietet Ford als fünftürige Limousine und als Kombi-Modell(Turnier) sowie mit einem 184 kW (250 PS)* starkenEcoBoost-Turbobenziner und einem ebenfalls 2,0 Liter großenTDCi-Turbodiesel an, der 136 kW (185 PS)* leistet.Ford zeigt seltene Fahrzeuge seiner erfolgreichenMotorsport-GeschichteSeit inzwischen 116 Jahren bilden Renn- und Rallye-Fahrzeuge einenwesentlichen Teil der Firmenhistorie von Ford. Bereits 1901 hatteHenry Ford mit seiner "999" das Sweepstakes-Rennen gewonnen und dabeiauch Alexander Winton geschlagen, seinerzeit der beste Motorsportlerin Amerika.Auf dem diesjährigen Genfer Automobilsalon erinnert Ford mitseltenen Sammlerstücken aus der eigenen Heritage Collection an fünfDekaden Renngeschichte. Gezeigt werden- eine Replika des Ford GT Mk II, mit dem Bruce McLaren und ChrisAmon 1966 erstmals die 24 Stunden von Le Mans für Ford gewinnenkonnten. Als Antrieb diente ein 7,0 Liter großer Achtzylinder- eine Replika des Ford Escort Mk1, mit dem Hannu Mikkola/Gunnar Palm1970 die Weltcup-Fernfahrt London - Mexiko für sich entschiedenhaben. Das Auto besitzt einen neu aufgebauten, 1,8 Liter großen undgut 200 PS starken Ford Cosworth BDA-Motor. Mikkola/Palmwiederholten 1995 ihren Erfolg bei der Neuauflage der klassischenVeranstaltung mit eben diesem Fahrzeug- ein Ford Escort RS Cosworth-Serienmodell mit 230 PS, auf dem dieGruppe A-Version des Rallye-WM-Laufsiegers basierte.2017 jährt sich auch die Einführung des legendären Ford CosworthDFV-Achtzylinders zum 50. Mal. "DFV" steht für "Double-Four-Valves"und weist auf die moderne Konstruktion des besonders leichten,starken und kompakten V8 hin, der jeweils zwei obenliegendeNockenwellen pro Zylinderbank und vier Ventilen pro Brennraum hat.Besonderheit: Der 3,0 Liter große Ford Cosworth DFV-Aluminium-Motordient bereits als tragendes Element im Chassis. Mit 155 GrandPrix-Siegen und zwölf Fahrer-WM-Titeln zählt dieser Formel 1-Motorbis heute zu den erfolgreichsten seiner Art. Auch bei den 24 Stundenvon Le Mans überquerten Rennwagen mit diesem Aggregat die Ziel-Liniezweimal als Erste, so etwa im Heck des Mirage GR8 von 1975. Auchdieser Rennwagen ist auf dem Genfer Ford-Stand zu sehen."Motorsport war bei Ford stets auch eine treibende Kraft fürWeiterentwicklungen und Innovationen", unterstreicht Dave Pericak,Direktor von Ford Performance. "Mein Team ist heute weltweit für dieEntwicklung sportlicher Fahrzeuge zuständig, von der nächstenGeneration Ford Fiesta ST bis hin zur Rennversion des Ford GT. 