Nächste Etappe des Neustarts mit der EUROPA und HANSEATIC nature (FOTO)

Hamburg (ots) - Ab Spätsommer wieder mit vier Schiffen auf Kreuzfahrt:EUROPA, EUROPA 2, HANSEATIC nature und HANSEATIC inspiration14 weitere Reisen ab 29. August 2020 von deutschen Häfen10-Punkte-Plan umfasst umfangreiche Präventions- und HygienemaßnahmenPrüfung und Verifizierung des HygienekonzeptsBuchungsstart ist der 29. Juli 2020Nach der Verkündung des Neustarts mit der EUROPA 2 und der HANSEATIC inspiration veröffentlicht Hapag-Lloyd Cruises für die nächste Etappe auch den Start für das Luxusschiff EUROPA und das Expeditionsschiff HANSEATIC nature. Mit vier Schiffen, 14 neuen Reisen und der sukzessiven Wiederaufnahme von ausgewählten organisierten Landausflügen und individuellen Landgängen plant das Kreuzfahrtunternehmen kontrolliert und schrittweise den Neustart der Flotte. Weiterhin maßgeblich hierfür sind die Leitsätze der zuständigen Behörden, die in Koordination mit CLIA Deutschland sowie in Zusammenarbeit mit Experten erarbeitet wurden. Das Präventions- und Sicherheitskonzept von Hapag-Lloyd Cruises und die im 10-Punkte-Plan dargestellten wichtigsten Maßnahmen entsprechen den höchsten Hygienestandards und erlauben eine sichere und gleichzeitig genussvolle Reise an Bord. Im Rahmen der ersten Reisen ist, in Zusammenarbeit mit dem SGS Institut Fresenius, eine Prüfung und Verifizierung des Hygienekonzepts im Umgang mit COVID-19 der Schiffe vorgesehen.Auf attraktiven Routen in der Nord- und Ostsee können die kleinen und wendigen Luxus- und Expeditionsschiffe ihre Vorteile präsentieren: ob beim Kreuzen und auf Entdeckungstour in den Fjord- und Schärenlandschaften Dänemarks, Finnlands und Schwedens, bei Zodiacfahrten und Anlandungen im Expeditionsstil mit ganz neuen Perspektiven auf friesische und baltische Inseln und Küsten, im Kajak in der rauen Naturschönheit Norwegens oder beim Besuch charmanter Hansestädte und kleiner Häfen wie Tallinn, Riga, Klaipeda, Kopenhagen oder Aarhus.Sukzessive stehen auch wieder ausgewählte organisierte Landausflüge und individuelle Landgänge in europäischen Häfen auf dem Programm, immer in intensiver Abstimmung mit den verantwortlichen Behörden. Die Durchführung erfolgt stets in Abhängigkeit von der aktuellen Lage und der Entwicklung der Fallzahlen."Die gute Nachfrage zum Buchungsstart für die ersten Reisen bestärkt uns auf unserem Weg, kontrolliert und etappenweise unsere Flotte wieder aufs Meer zu navigieren", sagt Karl J. Pojer, Vorsitzender der Geschäftsführung von Hapag-Lloyd Cruises. "Für unser ausgewähltes Landausflugsangebot stimmen wir uns eng mit den Häfen ab. Wir freuen uns, dass die Zusammenarbeit und Resonanz mit Blick auf unsere kleinen Schiffe, überschaubare Passagierzahlen und unser ausführliches Präventions- und Hygienekonzept so positiv verläuft."Der 10PunktePlan von Hapag-Lloyd Cruises, dessen Maßnahmen eine sichere und komfortable Reise an Bord erlauben und den höchsten Hygienestandards entsprechen, basiert auf dem umfassenden Hygienekonzept und sieht weiterhin unter anderem die um 40 Prozent reduzierte Passagierzahl vor. Die kleinen Luxus- und Expeditionsschiffe von Hapag-Lloyd Cruises zeichnen sich durch ein großzügiges Platzangebot aus und unterstützen dadurch die Abstandsregelung von 1,5 m in den öffentlichen Bereichen. Ausschließlich großzügige Außenkabinen, überwiegend mit Balkon, bieten an Bord zahlreiche private Rückzugsorte. Umfassende Informationen finden Interessierte unter http://www.hl-cruises.de/sicher-reisen .Reisebeispiele:HANSEATIC inspiration: Entdeckertour zur deutsch-niederländischen InselweltAuf dieser Reise entlang der deutschen und niederländischen Nordseeküste stehen die Chancen gut, Seevögel, Seehunde und Robben von Bord aus zu beobachten. Die HANSEATIC inspiration startet in Hamburg und steuert Texel, die größte der niederländischen Wattinseln, an, gefolgt von einem Besuch im idyllischen Hafenstädtchen Harlingen. Nach einem weiteren Stopp auf Borkum besucht das kleine Expeditionsschiff die Insel Sylt und steuert danach Helgoland für traumhafte Herbstspaziergänge an, um im Anschluss in Kiel einzulaufen.Von Hamburg nach Kiel, 07.09. bis 14.09.2020 (7 Tage), buchbar ab 3.490 Euro (Seereise, exkl. An- und Abreise). Weitere Informationen unter: https://www.hl-cruises.de/reise-finden/INS2036 .EUROPA: Fjordlandschaften und urbanes Flair Norwegens erlebenVon Hamburg aus hält MS EUROPA Kurs auf Norwegen und präsentiert während der Passage durch den Hardangerfjord bereits traumhafte Naturlandschaften. Der Eidfjord am Ende der Passage ist ein echtes Highlight: Diese kaum besiedelte Gemeinde verspricht viel Raum für idyllische Ausflüge. Der malerische Hafen von Svolvær folgt auf der Route ebenso wie die Studentenstadt Tromsø und das Kleinod Skarsvåg - das nördlichste Fischerdorf der Welt. Nach Molde, Hellesylt, dem berühmten Geirangerfjord und Bergen trifft die EUROPA wieder in Hamburg ein.Von Hamburg nach Hamburg, 14.09. bis 27.09.2020 (13 Tage), buchbar ab 6.490 Euro (Seereise, exkl. An- und Abreise). Weitere Informationen unter: https://www.hl-cruises.de/reise-finden/EUR2032 .EUROPA 2: Kulturhighlights in Nordeuropas Küstenstädten erlebenVom Hamburger Hafen aus steht für das kleine Luxusschiff EUROPA 2 eine Tagespassage durch den Nord-Ostsee-Kanal an. Mit Stationen in Riga und Helsinki stehen zwei urbane Highlights auf der Route, gefolgt von Tallinn. Die geschichtsträchtige Hauptstadt Estlands lädt zum Entdecken der malerischen Altstadt ebenso wie neuer kultureller Trends ein. Die idyllische Hafenstadt Klaipeda in Litauen ist Startpunkt für Ausflüge in die malerische Landschaft. Nach dem letzten Stopp in Danzig erreicht die EUROPA 2 Hamburg.Von Hamburg nach Hamburg, 13.09. bis 23.09.2020 (10 Tage), buchbar ab 4.990 Euro (Seereise, exkl. An- und Abreise). Weitere Informationen unter: https://www.hl-cruises.de/reise-finden/EUX2037 .HANSEATIC nature: kleines Schiff mit Routenpremiere im Norden DeutschlandsNach dem Besuch der alten Hansestadt Wismar steht mit dem Besuch der Ochseninsel ein Highlight in der Flensburger Förde an. Bei ausgiebigen Zodiacfahrten erkunden die Gäste diese sagenumwobenen Gewässer, bevor es direkt nach Flensburg geht. Durch den Nord-Ostsee-Kanal nimmt das kleine Expeditionsschiff anschließend dank seines geringen Tiefgangs über die Weser erstmals Kurs auf Bremen. Auch die zwei Inseln Helgoland und Sylt mit vorgesehenen Landgängen sind Teil der Route, bevor die Gäste über die Elbe das Ziel Hamburg erreichen.Von Kiel nach Hamburg, 02.10. bis 09.10.2020 (7 Tage), buchbar ab 3.490 Euro (Seereise, exkl. An- und Abreise). 