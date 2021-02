Nächste Burggraben-Chance

Liebe Leser,

am Dienstag sind die Kurse an den Aktienmärkten zumindest in einigen Bereichen deutlich zusammen gebrochen. Was war passiert? Die Märkte haben wegen eines Halbjahres-Berichtes der US-Zentralbank Fed Sorgen gehabt, die Zinsen könnten (zu stark) steigen. Als Burggraben-Investor kann Ihnen dieser Umstand ohnehin gleich sein, da steigende Zinsen für solide Unternehmen kein Problem darstellen sollten.

Allerdings haben sich die Notierungen sehr schnell ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung