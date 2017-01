Hamburg (ots) - Er sollte ihr aus der finanziellen Misere helfen,aber die Bemühungen von Peter Zwegat (66) haben laut Nadja ab delFarrag (51) zu kaum etwas geführt. Exklusiv in CLOSER (EVT 19.01.)zieht Naddel eine bittere Bilanz.Um finanziell wieder auf die Beine zu kommen, hoffte Nadja abd elFarrag im Zuge der RTL-Show "Raus aus den Schulden" auf dieUnterstützung von Schuldnerberater Peter Zwegat und wurde bitterenttäuscht: "Ich hatte mir von seinem Einsatz mehr versprochen. Alser mit seiner obligatorischen Tasche ankam, dachte ich, da seien guteIdeen drin. Aber da war nichts."Für das Prominenten-Spezial seiner RTL-Sendung kümmerte sich der66-Jährige um die Moderatorin, vermittelte ihr unter anderem einVorstellungsgespräch in einem Altersheim - zu dem Nadja nie erschien!"Ich kann doch kein schlecht bezahltes Praktikum mit Aussicht aufeine Festanstellung machen. Was ist, wenn die mich nicht übernommenhätten? Dann wären mehrere Monate verschwendet worden. Vonirgendetwas muss ich doch leben", sagt Naddel, die sich dann dochlieber mit Gelegenheits-Auftritten über Wasser hielt.Dass Zwegat sie nach dem vermasselten Vorstellungsgesprächanschrie ("Sagen Sie mal: Haben Sie denn nicht alle Latten amZaun?"), kann die 51-Jährige nicht nachvollziehen. "Dass meineSituation nicht ganz einfach ist und ich nicht zu jeder Chance Neinsagen kann, ist mir bewusst. Sonst hätte ich mir wohl kaum Hilfegesucht! Aber ganz ehrlich, das alles hat mir kein bisschen geholfen.Er hat mir keinen einzigen Job besorgt oder meine Situationverbessert. Meine Promo-Auftritte in Krümels Stadl auf Mallorca habeich mir selbst organisiert und meinen Job als Zauberer-Assistentinauch."Für Nadja war die Sendung eine Enttäuschung. "Das Ganze nennt sichdoch 'Raus aus den Schulden' - meine Schulden hat er aber nichtgetilgt", resümiert sie. Ihre Verbindlichkeiten hat dieHalbafrikanerin mittlerweile auf eigene Faust gelöst.Eine ganz eigene Vorstellung davon, wie die Mallorca-Sängerinwieder auf die Beine kommen kann, hat derweil Olivia Jones (47). DieDrag-Queen glaubt an Nadja: "Der Job im Altersheim wäre eine Chancegewesen, ein ganz neues Leben zu beginnen. Aber wenn sie in derMedienbranche bleiben will, ist ,Naddel' auf jeden Fall eine Marke,aus der man mit einer geschickten Vermarktung, Ehrgeiz undDurchhaltevermögen doch noch was machen könnte."Einen ersten Schritt in diese Richtung wird die 51-jährige Nadjaschon bald machen: "Ich werde ab Februar eine Sendung beisonnenklar.TV moderieren", verrät sie im CLOSER-Gespräch. "Darauffreue ich mich schon sehr." Klingt, als würde die Karriere derBohlen-Ex endlich wieder Fahrt aufnehmen - und zwar ohne fremdeHilfe.Hinweis an die Redaktionen:Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe vonCloser (Nr. 04/2017, EVT: 18.01.). Auszüge sind bei Nennung derQuelle Closer zur Veröffentlichung frei. Für Rückfragen wenden Siesich bitte an die Redaktion Closer, Tim Affeld, Telefon: 040/3019-1761.Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuserweltweit. Über 600 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte undüber 100 Radio- und TV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund umden Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- undVermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrerglobalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihreLeidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular."verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Hauspopulärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund11.500 Mitarbeiter in 20 Ländern.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationSarah LüthT +49 40 30 19 10 34sarah.lueth@bauermedia.comwww.bauermediagroup.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, Closer, übermittelt durch news aktuell