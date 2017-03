Hamburg (ots) - Nadja abd el Farrag (52) leidet an einerLeberzirrhose. Die Erkrankung ist lebensbedrohlich, führt imEndstadium zum Tod. Mit CLOSER (EVT 22.03.) sprach Naddel über dieerschütternde Diagnose - und ihre Ängste ...Die Diagnose ist eine wahre Hiobs-Botschaft für die 52-Jährige.Doch sie weiß, dass sie nicht ganz schuldlos an der Erkrankung ist.Hauptursache für eine Leberzirrhose ist Alkoholmissbrauch. "Mir istklar, dass ich in meinem Leben etwas ändern muss", erklärt sie. Beifortgeschrittener Leberschädigung sterben 50 Prozent der Erkrankteninnerhalb der nächsten fünf Jahre. Immerhin: Naddel befindet sich imAnfangsstadium. Doch die Erkrankung bleibt unheilbar - lediglich dasFortschreiten der Leberzirrhose kann aufgehalten werden.Für Nadja ist die Schock-Diagnose der bisher wohl größteRückschlag in ihrem Kampf zurück ins Leben. Mithilfe einer Reise-Showbeim Sender sonnenklar.TV und durch weitere Aufträge wollte dieModeratorin ihrer Karriere neuen Schwung geben, mental und finanziellendlich wieder besser dastehen. "Ich weiß ja, dass ich mir allesselbst zuzuschreiben habe. Trotzdem frage ich mich, warum bei mir alldie Fehler, die ich gemacht habe, umso schlimmer bestraft werden",sagt Naddel traurig. "Kaum habe ich das Gefühl, mich endlich einbisschen gefangen zu haben, kommt der nächste Tiefschlag. Das istwirklich kräfteraubend. Aber ich werde den Kopf nicht in den Sandstecken."Hinweis an die Redaktionen:er vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe vonCloser (Nr. 13/2017, EVT 22.03.). Auszüge sind bei Nennung der QuelleCloser zur Veröffentlichung frei. Für Rückfragen wenden Sie sichbitte an die Redaktion Closer, Tim Affeld, Telefon: 040/3019-17 61.Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuserweltweit. Über 600 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte undüber 100 Radio- und TV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund umden Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- undVermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrerglobalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihreLeidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular."verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Hauspopulärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund11.500 Mitarbeiter in 20 Ländern.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationSarah LüthT +49 40 30 19 10 34sarah.lueth@bauermedia.comwww.bauermediagroup.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, Closer, übermittelt durch news aktuell